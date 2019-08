Kevin Conroy interpretarÃ¡ a Batman en el crossover del â€˜Arrowversoâ€™ Crisis en Tierras Infinita

Kevin Conroy interpretará a Batman en el crossover del ‘Arrowverso’ Crisis en Tierras Infinita

Madrid (SinEmbargo).- El “Arrowverso” presentará por fin a Bruce Wayne en Crisis en Tierras Infinitas, su esperado crossover de este año y, para dar vida a tan icónico personaje, el elegido ha sido Kevin Conroy, un actor familiarizado con el vigilante.

Según EOnline, el actor que puso voz al personaje en Batman: La serie animada, Batman: Beyond y en las películas de animación como The Killing Joke o Batman and Harley Quinn, ahora por fin interpretará a la versión de acción real de Wayne. Además, durante la gira de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión, también confirmaron la presencia de Cress Williams, el protagonista de Black Lightning que este año también salta al crossover.

Recientemente, Conroy publicó en su cuenta de Twitter un fan art en el que aparece caracterizado como el superhéroe. “¿Están prestando atención, directores de casting?”, escribió el actor junto a la imagen.

An artist did a rendering of me as an aged Bruce Wayne for Batman Beyond. I look pretty good for 80. Paying attention you casting agents? pic.twitter.com/OlTUkWskEL — Kevin Conroy (@RealKevinConroy) 3 de agosto de 2019

El crossover también contará con Brandon Routh, quien interpreta a Ray Palmer / The Atom en Legends of Tomorrow, que en esta ocasión encarnará al Superman de Kingdom Come. Se suma también Burt Ward, quien interpretó a Robin en la serie de televisión Batman de los años 60, en un papel aún no revelado.

EL NUEVO CROSSOVER YA TIENE FECHA

Teniendo en cuenta todo esto, no es descabellado creer que Conroy interpretará a un Batman desgastado que usará un bastón o un exoesqueleto como Batman Beyond o Kingdom Come.

Crisis en Tierras Infinitas ya tiene fecha de emisión. El evento televisivo comenzará el 8 de diciembre con Supergirl; Batwoman debutará el 9 de diciembre, mientras que The Flash se emitirá al día siguiente. El crossover continuará en enero, con los episodios de Arrow y Legends of Tomorrow el día 14 de ese mes. Aunque Black Lightning se queda fuera otro año más, el crossover sí contará con actores de la serie.