Kevin Durant no jugarÃ¡ el duelo 4 de la final de la NBA

Kevin Durant no jugará el duelo 4 de la final de la NBA

KD aún no está recuperado de la lesión en el gemelo derecho sufrida el 8 de mayo ante Rockets de Houston

Noroeste / Redacción

OAKLAND._ Con el foco de atención de los Warriors de Golden State en la situación de sus lesionados, la sesión ante los medios de este jueves arrojó novedades al respecto.

Steve Kerr, entrenador del equipo, actualizó el estado de sus jugadores con problemas físicos y confirmó que Klay Thompson , salvo algún imprevisto, estará en el Juego 4 de las Finales ante Raptors de Toronto (este viernes), buscando empezar a cambiar el rumbo de una serie que tiene a los de Canadá con ventaja de 2-1. ¿Lo malo? Kevin Durant seguirá afuera.

Klay se perdió el Juego 3 (primera ausencia de su carrera en postemporada) por una distensión en los isquitibiales de su pierna izquierda, sufrida en el último cuarto del segundo partido ante los Raptors (domingo). Habrán pasado cinco días de su lesión cuando comience el encuentro, y todo hacía suponer su vuelta. De hecho, el escolta quiso jugar en el duelo pasado, pero el Staff médico tomó la decisión final para evitar un riesgo mayor.

El caso de Durant no corre la misma suerte. “Kevin no jugará. Seguirá con tratamiento, con trabajos en la cancha. Pero no se trata de lo que pueda ver ahí, sino de cuando el equipo médico me diga que estará listo para jugar. Y dijeron que no lo está” , explicó Kerr, quien agregó: “No se agravó su lesión. Esperaba que hoy fuera el día en que saliera a la cancha a entrenarse, pero no lo será. Puede ser en los próximos días, y la esperanza sigue siendo su regreso para el final de la serie”.

Durant sufrió una lesión en el gemelo derecho, el 8 de mayo en las semifinales del Oeste frente a Houston Rockets, y aún no volvió a entrenarse con normalidad con el equipo, paso clave antes de permitirle un regreso a la acción.

VIERNES 7 DE JUNIO

Warriors vs. Raptors

19:00 horas de Sinaloa

(Con información de NBA México)