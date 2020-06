Kevin Durant se convierte en copropietario de un club en la MLS

LOS ÁNGELES._ La superestrella de la NBA Kevin Durant se convirtió en socio minoritario del equipo de futbol de la MLS, el Philadelphia Union adquiriendo un 5% de participación, anunció este lunes la franquicia en la que militara recientemente el mexicano Marco Fabián.

"Estoy emocionado de asociarme con el Philadephia Union para los próximos años. Mi equipo y yo conectamos instantáneamente con los entrenadores y el liderazgo, así como con la historia del equipo", dijo Durant en un comunicado difundido por el equipo.

El alero de los Brooklyn Nets, dos veces campeón de la NBA y MVP (Jugador Más Valioso) de las finales, adquirió un 5 por ciento de participación con la opción de comprar un 5 por ciento adicional en un futuro próximo, señaló la franquicia.

El acuerdo incluye una asociación con Thirty Five Ventures - la compañía copropiedad del jugador para negocios en áreas deportivas, mediáticas y tecnológicas - para iniciativas de marketing y trabajo comunitario en colaboración con la Fundación Benéfica Kevin Durant.

El Philadelphia Union y Thirty Five Ventures se comprometieron a llevar a cabo programas de desarrollo para jóvenes y de apoyo a colectivos afectados por la pandemia de Covid-19 en las áreas de Filadelfia y Chester.

