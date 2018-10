Kevin GonzÃ¡lez se declara listo para enfrentar a Jairo GutiÃ©rrez

BOXEO

Kevin González se declara listo para enfrentar a Jairo Gutiérrez

'El Chacal' González viene de realizar una ardua preparación en en Jiquipilco, Estado de México

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Tras una larga preparación que comenzó en Jiquipilco, Estado de México, Kevin “Chacal” González (13-0-1, 7 KO's) se declaró lito para enfrentar al obregonense Jairo Gutiérrez (6-12, 2 KO's) en la contienda estelar de la velada boxística “Golpes de Terror” que se celebrará el 26 de octubre en el gimnasio del Parque Revolución.

“Aparte de lo que duramos entrenando en Jiquipilco, no descansamos, y duramos dos meses con una muy fuerte la preparación con miras a esta la pelea y ya me siento más que listo para este combate”, expresó el campeón Peso Gallo de la Costa del Pacífico.

“El Chacal” González expondrá el invicto ante Jairo Gutiérrez a quien consideró un contendiente aguerrido.

“De mi rival no conozco mucho, solo se que es un rival aguerrido, un rival fuerte que va mucho hacia adelante y la clave va ser el trabajo que hemos hecho nos ha dado la victoria”.

Kevin González aseguró que se buscó una pelea de revancha ante el tapatío Adalberto García quien rompió su marca perfecta con un empate sin embargo no se logró dar pero espera que pronto se le presente la revancha y la oportunidad de enfrentar a los primero clasificados de su división en México.

“Se habló de un desempate con el muchacho de Guadalajara pero no se hizo la pelea, luego se habló con uno de Tepic y anduvieron buscando rivales fuertes clasificados entre los primeros de México pero no se dio, muchos no quisieron y al final quedó ese rival que no deja de ser peligroso”.

Las ganas de salir adelante por parte de culiacanenses no paran ahí por lo que el próximo año buscará una título nacional o bien un campeonato mundial Juvenil.

“Tengo miras de enfrentar a rivales fuertes que estén clasificados entre los primeros de México para rankearnos y que se nos dé una oportunidad por un campeonato nacional o un mundial Juvenil”.

“El próximo años si dios quiere o a finales de este vamos a buscar un campeonato nacional y para el otro año si dios quiere vienen cosas buenas”, concluyó.