Kevin Knox establece su nuevo rÃ©cord de anotaciÃ³n en la derrota frente a 76ers de Filadelfia

Knicks de Nueva York, una franquicia que extraña y espera por Kristaps Porzingis, batalló hasta el final en la caída frente a los 76ers de Filadelfia por 108 a 105 en un duelo en el que fue fundamental el aporte del novato Kevin Knox para sostener a los neoyorquinos en partido hasta los últimos segundos.

El alero anotó 31 puntos en 43 minutos con una efectividad del 52.2 por ciento de cancha (12 de 23) y 44.4 por ciento de tres puntos (4 de 9).

Knox, elegido con el noveno pick del último Draft, quebró su máxima de 26 puntos, establecida frente a Milwaukee Bucks el 1 de diciembre y frente a Charlotte Hornets ocho días más tarde.

Después de disputar 36 encuentros con los Knicks, Knox promedia 12.7 puntos, 4.2 rebotes y 0.9 asistencias en 27.1 minutos por partido.

Kevin Knox can do it but Steph freaking Curry can't. These refs something else pic.twitter.com/KKAJyZdUkJ