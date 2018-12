Kevin Spacey reaparece en VIDEO y sugiere, quizÃ¡s, su regreso como Ã©l, o como Francis Underwood

Kevin Spacey reaparece en VIDEO y sugiere, quizás, su regreso como él, o como Francis Underwood

El video se da conocer el mismo día en que un fiscal de Massachusetts dijo que Kevin Spacey será procesado el próximo mes por un cargo de agresión indecente y agresión por acusaciones de que agredió sexualmente al hijo adolescente de un presentador de televisión de Boston en un restaurante de Nantucket

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Kevin Spacey reapareció en redes sociales luego de más de un año de ausencia por las acusaciones de abuso sexual que pesan en su contra.

A través de un video titulado “Let me be Frank” (“Déjame ser Franco [o Frank]”, en un juego de palabras con el nombre de su personaje de la serie House of Cards), el actor envió un mensaje a sus seguidores.

“Tú y yo sabemos que si no pagué el precio por las cosas que hice, ciertamente no voy a pagar el precio de las cosas que no he hecho. A pesar de la animosidad, de los titulares, del impeachment sin juicio; a pesar de todo, a pesar de mi muerte, me siento bien. Confío en que pronto conocerás la verdad completa. Espera … ahora que lo peinso, nunca me has visto morir, ¿verdad? Las finales pueden engañar bastante”, dice Spacey.

Después, Frank o Spacy dice: “De hecho, nunca me viste morir…”, en referencia a que en la última temporada se refiere su muerte pero nunca se ve un funeral, o nada.

El actor parece sugerir su regreso. El de él, o el de su personaje.

Kevin Spacey fue despedido por Netflix luego de los señalamientos por abuso sexual. House of Cards anunció su sexta temporada sin la presencia de Francis Underwood, y de igual forma confirmaba que sería la última de la serie.

El fiscal de distrito de Cape and Islands, Michael O’Keefe, informó a The Boston Globe que Spacey debe presentarse en el Tribunal de Distrito de Nantucket el 7 de enero.

O’Keefe anunció que un juez de la corte emitió una querella criminal durante una audiencia pública del jueves.

La ex presentadora de noticias Heather Unruh (UN’-roo) se presentó en noviembre de 2017 y dijo que el actor metió la mano en el pantalón de su hijo de 18 años y le tomó los genitales en el Club Car Restaurant en julio de 2016.