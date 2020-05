Kevin Verduzco ganÃ³ experiencia en la Liga Premier

Kevin Verduzco ganó experiencia en la Liga Premier

El delantero culiacanense fue el goleador de Dorados en la Serie B

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Con siete anotaciones, Kevin Verduzco Rodríguez fue el goleador de Dorados de Sinaloa en la Temporada 2019-2020 de la Liga Premier.

El delantero culiacanense disputó mil 267 minutos con Dorados, equipo que sumó 29 puntos en una temporada que finalizó antes de tiempo por la pandemia del Covid-19.

Verduzco Rodríguez comenzó como profesional en 2015 en el equipo Sub 15 de Dorados, después tuvo un paso por Xolos de Tijuana y regresó el año pasado para jugar con el Gran Pez.

“Ya había jugado poco con Dorados, tenía proceso en el equipo antes en Liga Premier, se me hizo una experiencia muy buena, porque normalmente había jugado con rivales de mi edad en Tercera División, en Sub 15, en Sub 17, ahí enfrentas a rivales de tu edad o un año más grandes”, dijo el delantero para la página oficial de la Liga Premier.

El delantero de 20 años señaló que jugar en la Liga Premier lo ayudó a crecer como futbolista.

“Te ayuda en muchos aspectos, en la experiencia, en el roce, eso te hace crecer, tener mayores condiciones y más colmillo. Te prepara, pues la Serie A es lo más cercano a una Liga de Ascenso, pero la Serie B no está tan lejos y te prepara para retos mayores, para exigencias como el Ascenso o hasta la Liga MX”, señaló.

Sobre la eliminación del ascenso y descenso, Kevin Verduzco declaró no conocer mucho sobre ese tema, pero que es una oportunidad para los jóvenes.

“No estoy muy enterado, pero creo que ya no habrá ascenso, ahora podrá ir uno a la Liga de Desarrollo, pues lo que importa es seguir creciendo. Unos dicen que no habrá ascenso, pero para los jóvenes habrá oportunidad de que te vean”, dijo.

Kevin Verduzco habló sobre su futuro, el cual podría estar en la nueva Liga de Desarrollo o en una Sub 20 de algún equipo de la Liga MX.

“Pues antes de las medidas sanitarias ya me habían hablado dos equipos, pero ahora hay que esperar, estoy tratando de encontrar una Sub20 y si no, pues en la Liga de Desarrollo”, finalizó.

