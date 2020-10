Khabib Nurmagomédov anuncia su retiro de la UFC después de derrotar a Justin Gaethje

CIUDAD DE MÉXICO._ El luchador ruso Khabib Nurmagomédov ha anunciado que su combate contra el estadounidense Justin Gaethje, que se celebró este 24 de octubre en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), es el último de su carrera.

“Este fue mi último combate […] Mi madre no quería que peleara sin mi padre, le prometí que éste sería mi último combate”, dijo el invicto campeón ruso de peso ligero de la UFC. Su padre y entrenador, Abdulmanap Nurmagomédov, falleció el 3 de julio por complicaciones derivadas del Covid-19.

“Soy un chico sencillo de un pueblo en las montañas. Mi hermano me dijo que según Google soy la persona de la que más se habla en el planeta. Yo no lo creí, ni lo tenía pensado. Solo quería convertirme en campeón junto a mi padre”, dijo el luchador, dirigiéndose a sus hinchas rusos. “Si ustedes tienen padres, cuiden de ellos. A mí me queda sólo mi madre. Quiero pasar más tiempo con ella”, concluyó.

