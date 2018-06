Kit Harington y Rose Leslie se casan al más puro estilo de Juego de tronos - Noroeste

Kit Harington y Rose Leslie se casan al más puro estilo de Juego de tronos

La ceremonia de la pareja de actores tiene lugar este sábado en un castillo en el norte de Escocia

Noroeste / Redacción

Los actores Kit Harington y Rose Leslie, conocidos por interpretar a Jon Nieve e Ygritte en la popular serie Juego de tronos, han contraído este sábado matrimonio en una boda al más puro estilo de la ficción que los unió: en un castillo en el norte de Escocia y rodeados de parte del elenco de la serie de HBO.

La ceremonia nupcial ha tenido lugar en el castillo de Wardhill, ubicado en Aberdeenshire y perteneciente a la familia de Leslie.

La novia, que llevaba un ramo de rosas blancas, lució un vestido de encaje blanco de manga larga con aplicaciones florales, una corona de flores blancas y un velo.

El novio llevó una larga chaqueta negra sobre un chaleco en color crema, una camisa blanca, corbata negra y pantalones grises de rayas.

Harington ha compartido en redes sociales una imagen de la pareja, muy sonriente, tras pasar por el altar:

Actores como Emilia Clarke (Daenerys Targaryen en la ficción) y Peter Dinklage (Tyrion Lannister), ya se encontraban desde este viernes en Aberdeen.

También han estado presentes en el enlace Liam Cunningham (Davos Seaworth), Nikolaj Coster-Waldau (Jamie Lannister), Maisie Williams (Arya Stark) o Sophie Turner (Sansa Stark).

Además, según The Sun, la pareja ha contratado al grupo británico Mumford & Sons, de los que ambos son grandes admiradores.

"Kit los conoció en el Show de Graham Norton en 2015 y desde entonces ha estado en contacto con ellos", ha revelado una fuente al tabloide británico.

Un amor que traspasó la pantalla

Harington y Leslie se conocieron precisamente en el rodaje de Juego de tronos, en Islandia en 2012.

"El país es bonito, las auroras boreales son mágicas, y fue allí donde me enamoré. Si te sientes atraído por alguien, y tienes una historia de amor en la ficción, es fácil enamorarse", contaba Harington en una entrevista en 2016. Su relación encandiló a muchos fans, que vieron cómo traspasaba la pantalla.

El pasado septiembre, la pareja publicó en el periódico The Times el anuncio oficial de su compromiso. A pesar de que Rose Leslie abandonó la serie en 2014, la actriz escocesa es muy popular también por otras ficciones como Downton Abbey, donde participó antes que en Juego de tronos, y The Good Fight, la secuela de The Good Wife que protagoniza en la actualidad.