Klay Thompson sufrió la rotura del tendón de Aquiles y se pierde la temporada 2020-2021

Poco tiempo antes de que comenzara el Draft 2020, en el que seleccionaron a James Wiseman con el segundo pick, malas noticias golpearon a Golden State Warriors.

La franquicia finalista del 2019 volvió a ver cómo Klay Thompson, una de sus grandes estrellas, era afectado por una lesión en una de sus piernas, en este caso la derecha, ocurrida durante un entrenamiento privado realizado en el sur de California según informó la franquicia. Y luego de que se le realizaran los estudios correspondientes, este jueves se confirmó el peor panorama: se trata de una rotura del tendón de Aquiles que lo marginará de la 2020-2021.

