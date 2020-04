Knicks de NY, los Nets de Brooklyn y NBA donan un millÃ³n de mÃ¡scaras quirÃºrgicas por Covid-19

NUEVA YORK._ El Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este sábado que los Knicks de Nueva York, los Nets de Brooklyn y la NBA, en colaboración con Huang Ping, cónsul general de China, donaron un millón de máscaras quirúrgicas que se distribuirán a los trabajadores esenciales de la ciudad de Nueva York.

Además de las máscaras, el propietario de los Nets, Joe Tsai, y su esposa, Clara Wu Tsai, donaron mil ventiladores para reforzar los recursos durante la pandemia del coronavirus.

“Este es un gran problema y va a marcar una diferencia significativa para nosotros”, declaró Cuomo respecto a la pandemia del coronavirus.

NEW: The @NBA is contributing 1 million desperately needed surgical masks for New York's essential workers in collaboration with @nyknicks, @BrooklynNets and China's Consul General Huang Ping.

New York thanks you.

We are beyond grateful for this gift of critically needed PPE.