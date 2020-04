Kobe Bryant, Kevin Garnett y Tim Duncan ingresarÃ¡n al SalÃ³n de la Fama del Baloncesto, segÃºn informes

Kobe Bryant, Kevin Garnett y Tim Duncan ingresarán al Salón de la Fama del Baloncesto, según informes

Tres leyendas de la NBA encabezarán la clase del Salón de la Fama del Baloncesto 2020

Noroeste / Redacción

Los juegos de la NBA pueden estar en espera, pero su historia aún se celebrará con la introducción de una nueva clase en el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

No debería sorprender a nadie escuchar que las tres leyendas que se retiraron en 2016, Kobe Bryant, Tim Duncan y Kevin Garnett, se han ganado la primera votación, según Shams Charania de The Athletic. También se une a la clase el ex entrenador de los Houston Rockets, Rudy Tomjanovich. Su inducción fue reportada por primera vez por Mark Berman de Fox 26 en Houston. Se espera un anuncio oficial el sábado.

El trío se combinó para ganar 11 campeonatos de la NBA y cuatro premios MVP en sus condecoradas carreras. Garnett ha pasado su carrera post-jugador trabajando en los medios de comunicación, mientras que Duncan es actualmente entrenador asistente para el único equipo en el que jugó, los San Antonio Spurs. Bryant murió en un accidente de helicóptero en enero, pero será inducido póstumamente.

Bryant pasó toda su carrera de 20 años en la NBA con Los Ángeles Lakers , ganando cinco campeonatos y el premio MVP 2008. Su trágica muerte atrajo homenajes y elogios de toda la liga. Se pospuso un juego de los Lakers contra los Clippers de Los Ángeles para darle tiempo al equipo de llorar su pérdida, y cuando finalmente regresaron a la cancha cinco días después, lo hicieron sólo después de un tributo extremadamente emotivo de casi 30 minutos antes del juego. Una vez que se celebre la ceremonia de iniciación, es probable que sirva como otra oportunidad para que las leyendas en Springfield, Massachusetts, lo honren.

La carrera de Duncan en la cancha siguió un camino similar al de Kobe. Pasó 19 temporadas con los Spurs, ganando cinco campeonatos como Bryant, pero lo superó en MVP al ganar trofeos consecutivos en 2002 y 2003. Los dos lucharon entre sí en la postemporada seis veces, con los Lakers tomando cuatro de esas series. Sus personalidades no podrían haber sido más diferentes, pero su rivalidad fue la columna vertebral de la Conferencia Oeste durante más de una década. Es lógico que entren juntos al Salón de la Fama.

La carrera de Garnett fue un poco más complicada. Finalmente jugó para tres equipos, comenzando con los Minnesota Timberwolves, pero finalmente fue cambiado a los Boston Celtics donde ganó su único campeonato. Cerró su carrera con los Brooklyn Nets y una segunda temporada con los Timberwolves. Al igual que Bryant, ganó un MVP, y los dos se enfrentaron en las finales de la NBA dos veces. Si bien no tiene casi tantas joyas como los demás, era igual en términos de capacidad de juego. Los tres se combinan para formar una de las mejores clases del Salón de la Fama en la historia del deporte.

Tomjanovich lideró a los Rockets a dos campeonatos a mediados de la década de 1990. Más tarde entrenó a los Lakers de Bryant durante 43 juegos antes de renunciar sorprendentemente. Tomjanovich también jugó 12 temporadas para los Rockets y fue una estrella en la Universidad de Michigan.

La clase de este año incluye otros cuatro finalistas que aún esperan decisiones. Los entrenadores universitarios Barbara Stevens, Eddie Sutton y Kim Mulkey junto con la estrella de la WNBA Tamika Catchings. Toda la clase se revelará el sábado. La ceremonia de consagración generalmente tiene lugar en agosto, aunque el brote de coronavirus podría potencialmente obligar al Salón de la Fama a posponer la ceremonia.