Koky López, de Banda El Recodo, vive para la música

El integrante de Banda El Recodo recuerda, en vísperas del Día de la Música, la pérdida de dos hermanos mayores, que fueron músicos de la Banda Petatlán

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ Este 29 de noviembre se cumplen 30 años del accidente automovilístico de Banda Petatlán, donde dos hermanos de Jorge Alberto López Montoya perdieron la vida.

Koky, como se le conoce popularmente, aún llora su pérdida, pero encontró en la música, la misma que le quitó a sus hermanos, una forma de vida que lo ha llenado de muchas satisfacciones.

En 1989, la información en Sinaloa no corría tan rápido, pero entre los poblados de Los Mochis y Juan José Ríos corrió la noticia como rayo: más de la mitad de los integrantes de Banda Petatlán murieron al chocar su autobús contra un tráiler tipo nodriza.

Koky recuerda cómo fue para él quedarse sin sus hermanos mayores, que eran el sustento de su hogar en Tamazula Segundo.

“El accidente de mis hermanos me dejó muy vacío, que hasta la fecha les lloro, porque ellos daban todo por la familia y a los hermanitos pequeños que éramos Iván “Terry”, Alejandro “Mawero” y yo, nos consentían mucho, y pues como niño te quedas con lo mejor que da un ser humano por ti, ellos son y serán siempre mis ángeles que cuidan en los viajes que hago con El Recodo. Mis hermanos tenían menos de 18 años, los dos”, recuerda el músico.

Tras el siniestro donde murieron José Cruz y Heriberto López Montoya, Koky tuvo que dejar de tocar para no perturbar a su madre, desde muy chico jugaba a ensayar con el clarinete, todo lo que aprendió en sus inicios se lo debe a su tío, Pedro Montoya, también músico. Aunque también fue alumno del maestro Chuyín Rubio, en Guasave.

“Tuve que parar de estudiar música porque afectaba a mi madre, en paz descanse, porque al escuchar el sonido del clarinete le recordaba a sus hijos y no podía contener el llanto; volví a la música a los 15 años y empecé a tocar a los 16”.

Alguna vez pasó por su mente ser futbolista, que es otra de sus grandes pasiones, pero la música lo llena de forma total, dice que lo es todo para él.

Un músico consentido en Banda El Recodo

Durante las presentaciones de Banda El Recodo, Koky es el saludador de la agrupación, el que llega y abraza a propios y extraños. Aunque no es la primera agrupación de la que es clarinetista, que es el único instrumento que toca, pues empezó sus andares en Évora Band, aunque destaca como su mayor escuela fue su paso por Los Nuevos Santa Rosa, de Guamúchil, Sinaloa.

“Para mí, la Banda El Recodo es y será todo, inolvidable, porque yo crecí escuchándola y aún en mis viajes y en los cuartos de hotel pongo puras canciones favoritas y son puras de El Recodo, me dirás ‘no te hartas de escucharlos’ y la respuesta es no, ¡jamás!, creo que voy a morir escuchando la música de la Banda El Recodo".

Además de “La Madre de todas las Bandas”, Koky ha sido músico de agrupaciones como Aires de Sinaloa y Banda Perla del Pacífico, de Julio Preciado.

“Admiro y quiero muchísimo con el corazón. Y después de estar con Julio Preciado, que quiero y admiro muchísimo, entré a Banda El Recodo, en enero del 2003 fue mi primera presentación, en Jaltenco, Estado de México.

“Soy tranquilo, no fumo, no tomo, no uso drogas. Simplemente me gusta ser de familia como me enseñaron mis padres, que es y será lo más valioso en mi vida”, indicó.

“Es un musicazo, en su trabajo es muy comprometido, hace las cosas con mucha pasión. ‘El Koky’, cuando está en el escenario, desborda mucha pasión. Es un compañero que todos los músicos quisiéramos tener, por su manera de ser muy alegre. Y como persona, si me pongo a decir, terminaría hasta mañana, pero te lo voy a resumir, es una excelente persona, buena y atenta, siempre está para ayudarte”, expresa Jesús Osuna, clarinetista de Banda El Recodo