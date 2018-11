Kourtney Kardashian posa desnuda para una revista mexicana

La hermana mayor de las Kardashian se atrevió a mostrar su lado más sexy, pero nadie se imaginaba que lo haría sin ropa

Noroeste / Redacción

27/11/2018 | 11:47 AM

La edición mexicana de GQ cierra el año con un artículo especial de Kourtney Kardashian.

A cinco meses de cumplir 40 años, la hermana mayor del clan de los reality shows, Kourtney Kardashian, decidió quitarse la ropa en la edición de diciembre de la revista GQ en su edición mexicana.

Con una mano sosteniendo su pecho, la hermana de Khloe, Kim, Rob, Kendall y Kylie Jenner, dejó casi nada a la imaginación en tres imágenes de la sesión de fotos que está escandalizando al mundo entero y que se publicó el lunes 26.

Las poses sugerentes delimitan su bronceada figura como nunca antes la habíamos visto. El cabello suelto, y mínimas prendas completan el look con el que explotó su sensualidad ante la lente del fotógrafo Michael Schwartz en lo que parece una moderna mansión.

Después de su ruptura con Scott Disick, Kourtney demuestra que ella también tiene lo suficiente para llamar la atención, en clara respuesta a las declaraciones de su hermana Kim en el reality Keeping up with the Kardashians, donde la esposa de Kanye West ha dicho que su hermana es "la menos emocionante para ver".

"Mis hermanas y yo tenemos nuestro carácter, definitivamente somos críticas unas de las otras, aunque esa crítica viene siempre con amor incondicional. Además sabemos que cada una tenemos distintas maneras de hacer las cosas y de ver la vida", dijo en entrevista para GQ.

Las críticas han sido parte de su vida, sobre todo desde que participa en el programa de realidad de su familia desde 2003.

"Hay momentos en los que sí me importa lo que dicen y hay otros en los que para nada. Tengo que practicar constantemente la seguridad en mí misma y recordarme que los comentarios negativos vienen de personas que en realidad no me conocen ni están en mi situación".

MADRE SOLTERA FELIZ

A sus 39 años vive feliz como madre soltera. Hace 9 años nació su hijo Mason Dash, en 2012 dio a luz a Penélope Scotland y en diciembre de 2014 se convirtió en mamá por tercera ocasión, y lo nombró Reign Aston. Actualmente busca un hombre seguro de sí mismo, "comprensivo y que me acepte tal como soy. Si no hay eso, no funciona".

Se trata de la primera vez en la que Kourtney protagoniza una portada de GQ.

Sus hermanas Kim y Kylie Jenner ya lo habían hecho en ediciones de Estados Unidos.