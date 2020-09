Krauze asegura que no se irá nunca, tras críticas de Taibo II

Sinembargo.MX

Ciudad de México.– “Esta es mi obra sobre mi patria. No me iré nunca", respondió esta tarde Enrique Krauze Kleinbort a la sugerencia de Paco Ignacio Taibo II, de que él y Héctor Aguilar Camín “vayan cambiando de País pronto”.

En su cuenta de Twitter, el historiador y director general de la revista Letras Libres se refirió a lo dicho ayer por Paco Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, en una entrevista en el programa Los Periodistas , que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela en la cadena La Octava.

Taibo dijo que los directivos de las revistas Nexos y Letras Libres, Héctor Aguilar Camín y Krauze Kleinbort, respectivamente, culpan de censura y persecución al Presidente Andrés Manuel López Obrador porque ya no pueden hacer “bisnes” (negocios) vinculados a su posición política como lo que hicieron en el pasado, y les recomendó: “Colega, ¿sabe qué?, mejor ni le mueva porque van a aparecer tantos trapos sucios que se van a ahogar con ellos”.

En la charla, Paco Taibo afirmó: “Yo les sugeriría a los hijos de la Operación Berlín y el baile interminable de la lana que más les vale que se queden en su esquinita o que vayan cambiando de País muy pronto”.

Este viernes, Krauze reviró a la sugerencia del director del FCE con un breve mensaje: “Esta es mi obra sobre mi patria. No me iré nunca”. Su tuit fue acompañado por una fotografía donde colocó al menos 11 de sus libros, entre los que destacan Biografía del poder, El nacimiento de las instituciones, Retratos personales, La Presidencia Imperial y Tarea política, entre otros.

Este debate se encendió el pasado 20 de agosto, cuando la Secretaría de la Función Pública prohibió a las dependencias y entidades de la administración pública federal, empresas productivas del Estado y a los gobiernos estatales abstenerse dos años para aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de C.V. que, desde 2009, dirige el periodista e historiador Aguilar Camín, quien ha sido durante años uno de los principales críticos del Presidente López Obrador.

Luego, el propio Jefe del Ejecutivo federal acercó más fuego a la leña, cuando esta semana exhibió en su conferencia mañanera montos de publicidad y compras con las que gobiernos federales antes del suyo beneficiaron a Grupo Nexos y a las empresas de Krauze: Letras Libres y Clío.

López Obrador destacó entonces que eso medios de comunicación pertenecen “al agrupamiento conservador que quisieran que se mantuviera el mismo régimen de corrupción, de injusticias y privilegios”.

Al respecto, Krauze respondió también desde su cuenta de Twitter: “La difamación a los críticos busca desviar la atención de los 67 mil muertos por Covid, el desplome de la economía, el millón de desempleados, la inseguridad, y la corrupción en el círculo cercano”.

Y remató: “Presidente: gobierne, no distraiga”.

TAIBO: TIENEN 'TRAPOS SUCIOS'

Taibo dijo ayer durante la entrevista para La Octava que le parece divertido el debate protagonizado por los directores de Nexos y Letras Libres. “De veras que no saben dónde se están metiendo”, expuso.

El escritor recordó que el Presidente ha señalado los privilegios de los que gozaban.

“El problema es si el privilegio era solo privilegio; si eran o no eran favoritos del sistema, debido a sus posiciones políticas, y recibían una serie de apoyos. Como empiezan a hacerse las preguntas, van a ser bien divertidas. Como por ejemplo lo que cuenta Fabrizio Mejía Madrid sobre el día que Aguilar Camín llega a la redacción de Nexos y dice “tenemos 20 automóviles que nos dio Hacienda, ¿quién quiere?”. ¡De ese tamaño! Como el día en que yo revisé una revista Nexos y encontré 64 páginas de publicidad paraestatal. Como el problema de las investigaciones que se le encargaron a esta revista por parte de Relaciones Exteriores en convenios internacionales”, dijo.

Aseguró que además de los privilegios se investigan composiciones accionarias. “Cuando por primera vez se me ocurrió preguntar, conversando con el director de Bibliotecas, acerca de las suscripciones a Nexos, la respuesta era terrible. El problema no era que se compraran suscripciones para las bibliotecas, es que se compraban cinco para una biblioteca de pueblo y no se leía una sola. Esta era la situación de privilegio, descarada”, afirmó.

“Tenemos que recordar que gracias a Cal y Arena leímos a Rubem Fonseca en México, y en el listado de esta editorial hay un montón de novelas interesantes. Eso sí: tenemos un problema, no podemos hacer contratos mientras estén sujetos a investigación por un fraude contra el Infonavit. Esa instrucción nos llegó, ¡pero no hacemos contratos! Nosotros teníamos los fondos de distribución y los seguimos circulando. Entonces todo este canto de “nos censuran”, “nos persiguen”… Colega, ¿sabe qué?, mejor ni le mueva porque van a aparecer tantos trapos sucios que se van a ahogar con ellos”, agregó.