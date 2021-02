BEISBOL

Kris Bryant, contento de seguir con los Cachorros

El antesalista estuvo envuelto en rumores de posibles cambios en los últimos meses

Noroeste / Redacción

26/02/2021 | 10:27 AM

MESA, Arizona._ Kris Bryant no sabe quién le envió el mensaje de texto. Llegó desde un número de Connecticut y se produjo después de que surgiera un rumor que indicaba que el antesalista estelar de los Cachorros sería canjeado dentro de 48 horas.

“Bienvenido a los Mets”, decía el mensaje que le salió en el teléfono a Bryant.

Bryant ha lidiado con muchos rumores e informes en los últimos años, pero ese mensaje lo desconcertó. De una vez llamó a su representante, Scott Boras, quien lo conectó con el presidente de operaciones de béisbol de Chicago, Jed Hoyer. Resultó ser una falsa alarma proveniente de un rumor erróneo.

“Siento que es bueno saber esas cosas cuando hay algo que es completamente falso", dijo Bryant. "Porque al final del día, todos somos humanos y veces cuando recibes un mensaje que dice algo así, eso podría inquietarme un poco”.

De su parte, Hoyer ha indicado que tiene previsto reunirse con Bryant y otros jugadores esta primavera para abordar el tema de posibles extensiones. Bryant está ansioso porque llegue ese momento y reiteró lo que viene diciendo durante varias temporadas: Le encantaría quedarse con los Cachorros.

“Supongo que sueno como un disco rayado”, dijo Bryant. “Siempre he dicho que estoy dispuesto a escuchar que lo que Jed tenga que decir. Lo aceptaría con los brazos abiertos y ponderaría todo lo que me dijeran. Creo que les he comunicado eso bastante bien, así que ellos saben cuál es mi posición”.