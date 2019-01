Kris Bryant no espera que su amigo Bryce Harper firme con los Cachorros

Chicago ha alegado públicamente que no tienen los recursos económicos para agregar otro contrato grande

Noroeste / Redacción

Al parecer, la soñada reunión de Bryce Harper con su amigo Kris Bryant en los Cachorros de Chicago sobre la cual mucha gente -en particular los fans de la novena del norte de Chicago- ha especulado no sucederá.

Por lo menos eso fue lo que Bryant dijo el viernes durante el Cubs Convention, según Jordan Bastian de MLB.com.

“Conozco a Bryce. No creo que venga aquí”, agregó Bryant en una entrevista con NBC Sports Chicago. “Definitivamente no hablo con él al respecto. Es buen amigo mío, pero nunca toco el tema porque quiero ser buen amigo y no hablar de beisbol cuando él no quiere hablar de beisbol.

“Si no firma aquí, sé que vamos a querer caerle a palos cada vez que juguemos contra él”.

Harper ha alborotado las redes sociales en los últimos años al plantear la posibilidad de unirse a Bryant y los Cachorros cuando se convirtiera en agente libre. Pero ahora que ha llegado ese momento, cada vez luce menos probable que Harper firme con Chicago.

Específicamente, los Cachorros han alegado públicamente que no tienen los recursos económicos para agregar otro contrato grande. Harper supuestamente rechazó una oferta de 10 años y 300 millones de dólares de los Nacionales cuando terminó la temporada regular.

Bryant y Harper han sido amigos desde que eran niños, ya que ambos se criaron en Las Vegas, y comparten durante el receso de temporada. Incluso celebraron juntos el Año Nuevo.

(Con información de MLB)