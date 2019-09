Kristen Stewart revela que le pidieron no aparecer tomada de la mano con su novia para llegar a Marvel

La estrella de Crepúsculo, Kristen Stewart, en una reciente entrevista reveló que le aconsejaron no aparecer públicamente tomada de la mano con su novia si es que quería conseguir un papel en una película de Marvel.

"Me han dicho totalmente 'si sólo quieres hacerte un favor y no salir de la mano con tu novia en público podrías conseguir una película en Marvel'", explicó Kristen a la revista Harper's Bazaar.

La actriz manifestó que no le gustó que le dijeran eso y dejó en claro que prefiere “no trabajar con gente así”, difundió peru21.com.

“Me aconsejaron desde una mentalidad de la vieja escuela, que es: quieres preservar tu carrera, tu éxito y tu productividad, y hay personas en el mundo a las que no les agradas. No les gusta que salgas con chicas, y no les gusta que no las identifiques como una cita entre comillas 'de lesbianas', pero tampoco te debes identificar como 'heterosexual'. Y, además, a la gente le gusta saber cosas. Entonces, ¿qué demonios hago?”, reflexionó sobre el tema la ex pareja de Robert Pattinson.

En otro momento, la actriz de 29 años confesó que tras lo mediática que fue su relación con Pattinson, encontró libertad para ser ella misma. “Eso tenía prioridad sobre la protección de mi vida, porque al protegerla, la estaba arruinando”, comentó.

“I have fully been told, 'If you just like do yourself a favor, and don’t go out holding your girlfriend’s hand in public, you might get a Marvel movie.'" -Kristen Stewart for @BazaarUK https://t.co/jCOGx3D4eI pic.twitter.com/QryJbX4Khd