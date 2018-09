CICLISMO

Kristina Vogel, doble campeona olímpica en ciclismo de pista, sufre accidente y no volverá a caminar

La campeona en Londres 2012 y Río 2016 pretendía obtener su tercer oro olímpico en Tokio 2020 para luego retirarse; sin embargo, ya no podrá ser

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ Tras haber sufrido un aparatoso accidente hace un par de meses, Kristina Vogel, doble campeona olímpica en ciclismo de pista anunció que ha quedado parapléjica y no podrá caminar nuevamente.

Luego de que el pasado 26 de junio la ciclista alemana experimentara un fuerte percance al chocar con una de sus compañeras de equipo durante un entrenamiento en el velódromo de Cottbus, ésta fue intervenida quirúrgicamente en tres ocasiones para remediar el daño que se había generado en su columna vertebral; empero, los médicos nada pudieron hacer y la exitosa atleta no podrá volver a caminar.

Mientras se encontraba recostada en la pista de duela, Vogel sólo miraba cómo le retiraban las zapatillas de ciclismo pero ella no sentía nada, parecía como si se las estuvieran retirando a otra persona. “Ya entonces fui consciente de que me quedaría parapléjica, de que ya no volvería a andar nunca”, asintió.

Tras el accidente, la campeona olímpica en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 fue inducida a un coma artificial y operada inmediatamente sin éxito.

“Es una mierda; no hay otra forma de expresarlo. Lo mires como lo mires, es así. No puedo volver a andar, y cuanto antes lo asuma, antes lo podré superar”. declaró en una entrevista al medio Spiegel.

La también 11 veces campeona mundial tenía en mente obtener su tercer oro olímpico en Tokio 2020 para, posteriormente retirarse.

“No quise salir en los medios antes porque no quería que se me viera herida, pero ahora he alcanzado un punto en el que ya puedo decir: aquí estoy y estoy bien… Soy la misma loca de antes. Quiero ser una fuente de motivación para los demás”, declaró.

En 2009, cuando tenía tan solo 17 años, la atleta de 27 años, ya había sufrido otro revés, pues fue atropellada por un automóvil y lesionada de la columna. No obstante, en aquella ocasión, se recuperó y tres meses después ya se encontraba sobre su bicicleta.