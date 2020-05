Kumiko Okae, actriz de doblaje de PokÃ©mon, fallece a los 63 aÃ±os por complicaciones de la Covid-19

Noroeste para iOS Lleva en tu smartphone las mejores noticias de Noroeste. ¡Se parte de nuestros suscriptores! Instalar app

Kumiko Okae, actriz de doblaje de Pokémon, fallece a los 63 años por complicaciones de la Covid-19

Kumiko Okae tenía 63 años y recientemente había recibido radioterapia en un hospital de Tokio. En 1997 puso voz a series como The Dog of Flanders, The Cat Returns de Studio Ghibli y Pokémon: Lucario y el misterio de Mew

Sinembargo.MX

17/05/2020 | 2:07 PM

Foto: Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Desde que el Covid-19 se convirtió en una pandemia que ha cobrado miles de vidas alrededor de todo el mundo, la industria cinematográfica y de entretenimiento también han sufrido grandes pérdidas. No solo de manera económica, sino que también cantantes, músicos, poetas, escritores han perdido la vida a manos del coronavirus. Hace no mucho supimos que había muerto por complicaciones resultantes de este virus la famosa animadora de Disney, Ann Sullivan y también Allen Daviau, director de fotografía muy prestigiado en Hollywood. Ahora por desgracia, según informa Deadline, Kumiko Okae falleció este fin de semana tras contraer Covid-19. Okae murió en un hospital de Tokio, en el cual había ingresado el 3 de abril con fiebre muy alta. Su lucha contra la neumonía generada por el virus no resultó victoriosa, teniendo en cuenta que se trataba de una paciente de riesgo al haber recibido radioterapia en enero, después de una cirugía por cáncer de mama. Okae nació en las inmediaciones de Tokio en 1956 y no fue hasta 1975 que debutó en la televisión, apareciendo en diversas series como Ten Made Todoke y Renso Game de la Japan Broadcasting Corporation. En 1997 puso voz a Elina en The Dog of Flanders y siguió haciendo de actriz de doblaje en 2002 en The Cat Returns de Studio Ghibli y en 2005 fue la voz de Jenny en Pokémon: Lucario y el misterio de Mew. También participó en el anime que adaptaba Voleibol Attack No. 1 de Chikako Urano. La actriz también fue presentadora de un programa matinal llamado Hanamaru Market desde 1996 hasta 2014, compaginando otros papeles. Sus apariciones más recientes fueron en series como Lucky Seven y My Lover’s Secret en 2017. La actriz deja atrás a su marido, el actor Baku Ohwada, y su hija y también actriz Miho, muy conocidos en Japón. #Kumiko Okae

