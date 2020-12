Kurt, el cantautor culiacanense que la está rompiendo con su pop romántico

El autor de éxitos como “La mujer perfecta” habla de su carrera y de sus sueños en tiempos de pandemia

Kurt Schmidt, mejor conocido como Kurt, es un cantautor romántico que desde hace cuatro años ha dado mucho de qué hablar con canciones como “Sonreír” o “Vengo del futuro”.

Este año, con todo y pandemia, fue muy importante para el artista sinaloense, pues fue nominado al Grammy al Mejor Nuevo Artista.

El compositor habló para la revista quien.com de su carrera y sus proyectos, que ya acumulan más de 200 millones de views en YouTube.

“He tenido momentos como todos, medio raros, pero como que Dios no me deja estar triste porque me da buenas noticias siempre”, asegura sobre la pandemia.

Y a lo que se refiere con lo de las buenas noticias es que la Sociedad de Autores y compositores de México (SACM) le otorgó recientemente un premio por su canción “La mujer perfecta”.

Kurt es autor de éxitos como 'La mujer perfecta'. (Cortesía Daniel Patlán).

“Hay un logro este año que para mí en lo personal es de los más importantes: me acaban de dar un premio SACM, un Sebastián. Se me hizo padre el detalle porque mi faceta como autor es bien importante. El premio es por ser autor de la canción ‘La mujer perfecta’ junto a un amigo, Raúl Castilla, y fue de las 12 canciones más importantes de 2019, hasta ahorita me premiaron, pero sentí muy bonito, la verdad”.

También estuvo nominado al Grammy Latino en la categoría de Mejor Nuevo Artista.

“Para cerrar el ciclo de mi primer disco, fue algo muy bonito que la Academia tomara en cuenta mi trabajo y me diera ese lugar a mí como artista nuevo. La verdad es que llevo muchos años, pero hasta ahorita a penas saqué un disco y surgió la oportunidad”.

Kurt ama la música desde niño, pero nunca la vio como su futuro; de hecho, es licenciado en Mercadotecnia y Publicidad, y justo fue cuando acabó la carrera que se dio cuenta de que lo suyo era la música.

“Me gradué, le di los papeles a mi mamá y le dije: ‘Ahora sí voy por la música’. Un amigo me dijo que o trabajas por tus sueños o terminarás trabajando por los sueños de los demás y se me hacía muy injusto.

“Fue cuando me aventuré a venir a la Ciudad de México y empezó toda esa faceta incómoda de irte a una ciudad donde no conoces a tanta gente, donde se te acaba todo el dinero y tienes que buscarle, no tienes para pagar la renta. Las cosas empezaron a pasar después de mucho trabajo”.

Su nuevo sencillo es 'Sobreviviendo', a dueto con Leonel García. (Cortesía Daniel Patlán)

De que llegó a la Ciudad de México a que grabó su primer disco pasaron tres años y entonces empezaron a pasar cosas. De cantar en bares empezó a ser conocido por sus sencillos en YouTube. Luego, artistas consagrados como Reik, Samo, Morat , Sebastián Yatra y Tommy Torres lo empezaron a buscar para que abriera sus conciertos en lugares emblemáticos como el Auditorio Nacional.

“Fue un momento bien bonito la primera vez que estuve en el Auditorio. Hay una magia en todas las primeras veces en la vida que luego se pierde. Me senté, me puse a ver todo y dije: ‘Un día voy a tener aquí a gente que me venga a ver a mí’. Estoy trabajando para eso”.

En cuanto a su objetivo profesional lo tiene muy claro:

“Yo quiero ser Chayanne. Es un artista que ha llevado muy bien su carrera y todo mundo lo ama y hace giras por todo el mundo. No necesariamente se mantuvo en el número uno durante mucho tiempo porque eso le hubiera costado su vida. Yo quiero ser un gran cuatro, aquí voy a estar increíble. Me encantaría lograr en algún momento ser el número uno, pero si mantenerme ahí me va a costar mi felicidad, no estoy tan dispuesto. Ese es mi camino, poder hacerme viejito cantando en teatros".