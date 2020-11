Kyler Murray aún no descarta jugar beisbol

Kyler Murray ha sido una superestrella como mariscal de campo de los Cardenales de Arizona en la NFL. Ya es uno de los favoritos para el premio al Jugador Más Valioso de dicha liga. Y no se olviden de esta impresionante jugada para darle la victoria a su equipo en los últimos segundos.

Pero incluso después de todo eso, Murray -- quien jugó futbol americano y beisbol en la Universidad de Oklahoma antes de ser elegido por los Atléticos de noveno en el Draft del 2018 -- extraña pararse en la caja de bateo. Piensa que todavía puede jugar al nivel profesional. Así lo expresó en una entrevista con CBS Radio el martes.

“No cabe duda de que extraño jugar béisbol… Deseo jugar los dos deportes. Definitivamente pienso que lo puedo hacer. Nunca digo nunca”.

Kyler Murray says the bomb to D-Hop was the first Hail Mary he’s thrown in his life 🤯

“I really have had a lot of moments in my life, but this one, none can compare.”

(via @AZCardinals, @peter_king)pic.twitter.com/czdPw99a2N