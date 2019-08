Kyler Murray debuta en pretemporada con Cardenales

El debut de Kyler Murray en la pretemporada duró sólo un drive ante Cargadores, pero confirmó todo lo que convirtió al mariscal de campo en la selección número 1 de Cardenales.

El impulso de Murray comenzó respaldado en su propia línea de 2 yardas. Es un lugar precario que puede sacudir a un joven quarterback.

El novato no fue sacudido. En absoluto.

Durante el viaje de Murray, toda la ofensiva de los Cardenales parecía tan cómoda como se puede estar en un primer partido de pretemporada con un mariscal de campo novato.

Murray completó 6 de 7 intentos (su único “incompleto” llegó cuando un receptor salió de los límites para penalizar la captura, que según la regla de la liga se considera incompleto) para 44 yardas en la noche. La selección general n. ° 1 mostró precisión precisa y evasiva en el bolsillo, y sacó la pelota más rápido que un hipo.

Kyler Murray goes perfect in first NFL action: 6-for-6 for 44 yards 🎯@K1 | #LACvsAZ pic.twitter.com/Y67gOVciV9