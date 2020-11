Kylie Jenner, la primera del clan Kardashian que alcanza los 200 millones de seguidores en Instagram

Quien pisa los talones a Kylie es su media hermana Kim, con 191 millones; otros miembros de su familia que cuentan con una importante comunidad de seguidores son Kendall Jenner (141 millones); Khloé Kardashian (121 millones) y Kourtney Kardashian(103 millones).

Noroeste / Redacción

Kylie Jenner acaba de romper un nuevo récord en su familia. Además de ser la más rica del clan Kardashian, según Forbes, alcanzó los 200 millones de seguidores en Instagram.

Esta cifra la coloca en el top 10 de los más seguidos del mundo: el primer lugar lo ocupa Instagram, que cuenta con 375 millones de followers, seguido de Cristiano Ronaldo, que ya tiene 241 millones de seguidores.

Ariana Grande cuenta con 205 millones de followers y 202 millones de personas siguen a Dwayne Johnson “La Roca”, publicó quien.com.

Ver esta publicación en Instagram 🌊 Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 30 Oct, 2020 a las 12:57 PDT

Muy por abajo de Kylie está su mamá, Kris Jenner, quien sólo ostenta 37.3 millones de seguidores, su papá, Caitlyn Jenner, con 10.5 y su cuñado, Kanye West, a quien “únicamente” siguen 4.1 millones de personas.

Aunque Kylie Jenner tiene 200 millones de seguidores, ya no es la celebridad mejor pagada por las marcas a cambio de promocionar sus productos en Instagram. Este año fue sustituida en el primer puesto de este conteo por Dwayne Johnson, según se reveló en una nueva lista hecha por la compañía Hopper HQ.

Para Kris Jenner, Instagram ha sido definitivamente un gran aliado a la hora de hacer crecer la popularidad del programa Keeping Up With the Kardashians), así como de las marcas de cosméticos y ropa de sus hijas.

“Cuando empezamos (con Keeping Up With the Kardashians), no había Instagram ni Snapchat ni otras plataformas de redes sociales. El mundo ha cambiado. Ahora que hay tantas (plataformas), el espectador no tiene que esperar tres o cuatro meses para ver un episodio. Podemos darles toda la información que cualquiera querría saber en tiempo real”, dijo Kris Jenner a la revista Women's Wear Daily .

“El consumidor puede ver los productos en los que están trabajando las chicas en tiempo real y sabe que lo sacaremos con bastante rapidez”.