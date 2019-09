Kylie Jenner regala a fan 200 mil dÃ³lares y sesiÃ³n de belleza

Kylie Jenner dio una muestra de su solidaridad con las causas nobles y en el programa The Ellen Show dio una sorpresa a su fan Ashley Almonte, algo que nunca hubiera llegado a creer la joven.

La menor de las Kardashian-Jenner no sólo impactó a la joven al recogerla en su casa e intercambiar unas palabras con ella, sino que le compartió una sesión estética en la cual le depilaron la ceja, la peinaron y la pusieron más bella, a la vez que le tomaron una fotografía junto con la celebridad.

La emoción no se detuvo ahí, pues mientras se tomaban una fotografía, una persona las abrazó por detrás: era Mireya, la madre de Ashley Almonte, quien con una blusa verde se mostró conmocionada cuando también apareció en la habitación Kris Jenner, de acuerdo a informador.mx.

.@KylieJenner did it again! Check out what happened when she surprised this superfan at her hotel. pic.twitter.com/czv2k0SjnS