Kyrie Irving dona 1.5 mdd a jugadoras de la WNBA que decidieron no competir

Son elegibles jugadoras que decidieron no disputar la temporada regular por causa del coronavirus o por reivindicaciones de justicia social

Noroeste / Redacción

NUEVA YORK._ El base Kyrie Irving, de los Nets de Brooklyn, confirmó este lunes que ha donado 1.5 millones de dólares a las jugadoras de la WNBA, que decidieron no competir y ayudarlas a que no tengan problemas económicos al no recibir salarios.

Las jugadoras que podrán recibir dinero de la donación de Irving son las que decidieron no disputar la temporada regular por causa del coronavirus o por reivindicaciones de justicia social.

Los fondos provendrán de la Iniciativa de Empoderamiento de KAI que Irving lanzó este mismo lunes. También proporcionará a las jugadoras un programa de educación financiera creado por la multinacional UBS.

Irving dijo que con la ayuda de las jugadoras de la WNBA, Natasha Cloud y Jewell Loyd, que eligieron quedarse fuera de la liga, se conectó con otras profesionales más de la WNBA que discutieron con él los desafíos que enfrentaron al decidir si iban o no a competir.

La temporada comenzó el pasado sábado y se jugará por completo en la Academia IMG, en Bradenton (Florida).

Irving decidió ayudar con la carga financiera en una liga donde el salario anual superior es un poco más de 200 mil dólares.

"Ya sea que una persona haya decidido luchar por la justicia social, jugar baloncesto, concentrarse en la salud física o mental o simplemente conectarse con sus familias, esta iniciativa puede apoyar sus prioridades y decisiones", destacó Irving en un comunicado.

Jugadoras como Cloud y Renee Montgomery, de Atlanta, optaron por no jugar por razones de reforma social. No está claro cuántas profesionales de la WNBA calificarán para el programa de Irving.

Para ser elegible, las jugadoras deben proporcionar información sobre las circunstancias que rodearon su decisión y no recibir apoyo salarial de ninguna otra entidad.

Una exclusión voluntaria por razones médicas debe estar conectada a la pandemia del coronavirus y la liga debe pagar el salario completo.

Las jugadoras pueden obtener información en el sitio web de KAI Empowerment Initiative. Deben presentar su solicitud antes del 11 de agosto, y las destinatarias serán notificadas el 24 de agosto.

Irving no está con los Nets para el reinicio de la temporada de la NBA mientras se recupera de una cirugía del hombro derecho.

Sin embargo, ha expresado su opinión sobre asuntos de justicia social y recientemente produjo un llamado especial a la televisión para la acción en la muerte de Breonna Taylor, una especialista médica de emergencia negra de 26 años, que recibió ocho disparos el pasado 13 de marzo, en Louisville, Kentucky, por agentes vestidos de civil.

Los agentes encubiertos cumplían una orden de allanamiento de narcóticos sin llamar a su departamento. No se encontraron drogas en la vivienda de Taylor.

Las jugadoras de la WNBA usaron el nombre de Taylor en sus camisetas durante el fin de semana de apertura de la temporada regular.

(Con información de EFE vía Yahoo)