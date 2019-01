Kyrie Irving y otra noche fantÃ¡stica frente a Memphis Grizzlies

Con los números que viene acumulando, Kyrie Irving está atravesando la mitad de la mejor temporada de su carrera.

Luego de anotar 27 puntos y 18 asistencias en la victoria del miércoles sobre Toronto, Kyrie sumó 38 unidades, 7 rebotes y 11 asistencias para liderar a Boston Celtics sobre Memphis Grizzlies 122 a 116.

En un partido que se igualó en la mitad, Kyrie se aseguró de que los Celtics despegaran en el tercer cuarto, donde anotó 20 puntos (28 en la segunda mitad) y se convirtió en el primer jugador luego de Larry Bird en anotar +27 puntos y +11 asistencias en juegos consecutivos.

Kyrie Irving is the first @celtics player with multiple 35-point, 10-assist games in a season since Larry Bird had 5 such games in 1989-90. pic.twitter.com/V7JU67p6Sr