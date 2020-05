La 4T, inconsistente e incongruente: Jorge Villalobos

La salida del Ejército a la calle en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa generó un alza a las violaciones a derechos humanos que el diputado panista no quiere que se repitan

América Armenta

Lo que ha dicho y ha hecho el Presidente Andrés Manuel López Obrador son contrariedades, consideró el Diputado Jorge Villalobos Seáñez, líder de la bancada panista en el Congreso del Estado, quien se muestra en contra del acuerdo del presidente de tener al Ejército y Marina en las calles hasta el 2024.

“Una vez más hay que señalar que la Cuarta Transformación es una ola de mentiras y de inconsistencias”, dijo el diputado. “Desafortunadamente es una contradicción más de la 4T, una cosa es lo que prometieron en campaña y otra cosa es lo que están haciendo en gobierno”, reiteró.

El legislador consideró que la crítica de AMLO a Calderón Hinojosa de retirar el ejército de los operativos especiales contra el crimen organizado, era una estrategia de golpeteo político para ir adquiriendo votos, posteriormente lo hizo al discutir la Ley de Seguridad interior en el 2017, con el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

“Yo creo que este tipo de situaciones tan excepcionales el Ejército y la Marina deben de ser usados solamente en circunstancias extraordinarias y no de manera habitual en tareas de seguridad pública, hay que recordar y hay que reconocerlo y aceptarlo, la mayor cantidad de violación a los derechos humanos se dio cuando Calderón sacó el Ejército a las calles, a los retenes y a combatir a los criminales”, enfatizó Villalobos Seáñez.

El diputado albiazul también consideró que la Ombudsman actual no es imparcial, sino que es una empleada de la Cuarta Transformación, que incluso militó en ese partido, lo que le parece preocupante, ya que criticó la militarización del país con el Ejército formalmente en la calle se puede generar una ola de violaciones permanentes de los derechos humanos.

“Desafortunadamente también por motivo de esta crisis sanitaria vendrá una horda de desempleo brutal, no me gusta ser pesimista, pero creo con determinación y datos duros que este 2020 será un año muy duro en materia económica, donde habrá un aumento muy importante en el desempleo y la gente si no tiene empleo difícilmente tiene que comer y consecuentemente vienen los problemas sociales”, manifestó, exponiendo el aumento de robo y “tener el Ejército en las calles combatiendo este tipo de criminalidad parece franca y sencillamente muy peligroso”, refirió.

Por último señaló que las fuerzas castrenses no están adiestradas para tareas de seguridad pública y que los cuerpos policiacos, como lo señalaron en la discusión de la ley para la Guardia Nacional, deberían ser vigilados y mandatados por un civil.

“Qué es lo que pasó, pues que el presidente puso al frente de la Guardia Nacional a un militar y este decreto para nosotros lo único que significa es la intención manifiesta desde un principio de faltar a su palabra de ir retirando gradualmente las fuerzas militares a sus cuarteles”, concluyó.