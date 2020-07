La 4T le sonríe a Isabel Arvide: la asidua asistente a la ‘mañanera’ es nombrada Cónsul en Estambul

MÉXICO (SinEmbargo).– La periodista Isabel Arvide fue nombrada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Cónsul en Estambul, Turquía. No se le conoce ninguna experiencia en el Servicio Exterior Mexicano, pero es una asidua asistente a la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con los primeros reportes, Arvide Limón fue designada por el mandatario federal. Sin embargo, su proceso se ha visto afectado a causa de la pandemia de la Covid-19.

Debido a que el Consulado de Estabúl, Turquía, es de “carrera”, no se necesita que sea aprobado por el Senado de la República.

El diario Reforma señaló que la periodista no tiene experiencia diplomática alguna para ejercer el puesto.

En enero de este año, Isabel Arvide pidió al Presidente que se repartieran recursos de publicidad a medios de comunicación digitales, ya que no tienen los suficientes recursos.

“El 70 por ciento de las personas se informa por internet y sin embargo quien recibe la publicidad oficial es un semanario que se llama Proceso que usted dijo que no se lee. Quiénes tenemos un portal, estamos en las redes sociales, estamos aquí desde la madrugada no recibimos un centavo de publicidad”, reviró durante la conferencia del 9 de enero.

En dicha ocasión, Arvide señaló que el semanario Proceso tiene mucha publicidad oficial cuando “sólo tiene contenido que le pega” a López Obrador.

