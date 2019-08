La 4T no es la Cuarta Tranquiza, la víscera no puede ganar: Muñoz Ledo sobre discusión entre morenistas

Porfirio Muñoz Ledo declaró: “Sé que ha habido asperezas, ojalá resuelvan el problema. La víscera no le puede ganar a la razón menos cuando estamos en la 4T, no en la cuarta tranquiza”.

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).– Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, evitó opinar sobre la elección interna de la bancada de Morena para presidir el Senado, elección qué derivó en una disputa protagonizada entre Martí Batres y Ricardo Monreal. No obstante, elDiputado declaró al respecto: “Sé que ha habido asperezas, ojalá resuelvan el problema. La víscera no le puede ganar a la razón menos cuando estamos en la 4T, no en la cuarta tranquiza”.

También aseguró que se requiere diálogo entre ambos senadores para que puedan resolver el problema.

“Ojalá resuelvan el problema, es como se maneja una mayoría , cuando éstas no son democráticas reciben instrucción pero cuando las mayorías son democráticas hay diferencias. Se requiere diálogo, más diálogo”.

Cuando se le cuestionó sobre la foto publicada en Twitter por Martí Batres, donde Muñoz Ledo y éste aparecen con el mensaje “con @PMuñozLedo Unidos contra el golpismo”, Muñoz respondió que es una fotografía amable que tienen un mensaje de unión contra cualquier intento de ruptura en cualquiera de las cámaras”.

“Es una fotografía amable, de buen humor diciendo que estamos unidos contra cualquier intento de ruptura en cualquiera de las Cámaras. Tiene un mensaje que todo el mundo entiende. En épocas difíciles como las que vivimos de tensión, hay que recordar que nunca se debe de perder el buen humor”, dijo.

En lo que respecta las diferencias entre Batres y Monreal, el Diputado enfatizó que es como “una ola que va a perderse pronto. Las aguas van a retomar su nivel en momentos difíciles se requiere unidad”.

Por lo que exhortó a la bancada a la paz y a la concordia, además de recalcar la buena relación política que lleva con Mario Delgado.

“Lo estamos dando con pruebas en la Cámara de Diputados donde no es fácil la convivencia entre la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva. No es fácil pero hay que saber llevarla, yo no he tenido problemas con la Jucopo, he tenido diferencias, no enfrentamientos. Se vale diferencia de criterios, no enfrentamientos”, expuso.

He tenido comunicación con todas y todos los coordinadores de los grupos parlamentarios en el @senadomexicano para acordar la agenda legislativa y el inicio del periodo de sesiones; también lo hice el día de hoy con integrantes de la Comisión Permanente. El trabajo todo lo vence. pic.twitter.com/ysw77zoClD — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 21, 2019

Por su parte, el Coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, compartió a través de Twitter una fotografía en la Comisión Permanente con la leyenda: “El trabajo todo lo vence”.