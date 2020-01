La 4T va por 13 ligados a Mancera

Los investiga por desviar dinero, incluso el de la reconstrucción de los sismos de 2017

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Gobierno de la Ciudad de México encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo está cercando por desvío de recursos, nepotismo y otras irregularidades a 12 ex funcionarios públicos de su antecesor, el Senador de oposición, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y el Gobierno federal denunció a otro.

En 2017, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Finanzas de su administración transfirió 31 millones de pesos a Glac Security Consulting Technology, empresa relacionada con el ex Secretario de Seguridad del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, actualmente bajo juicio en Estados Unidos por presunta relación con el Cártel de Sinaloa.

Los ex manceristas que han sido detenidos, son investigados o son buscados, entre ellos, dos hombres de su primer círculo, su ex jefe de Gabinete, Julio César “N”, y su ex operador financiero, Miguel Ángel “N”.

El líder de los Senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Mancera Espinosa ha dicho que está dispuesto a comparecer.

Tanto la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum como la Fiscal de Justicia Ernestina Godoy Ramos han rechazado que las indagatorias de la Secretaría de Contraloría tengan tintes políticos.

“Quiero ser enfática. No nos sujetaremos a cálculos políticos ni nos sumaremos a condenas mediáticas. No fabricaremos culpables ni haremos exoneraciones a modo. La Fiscalía General de la Ciudad de México es el órgano que ejercerá la función de procurar justicia y debe realizarse con independencia del poder político y de los poderes económicos. Ningún poder formal o fáctico debe tener injerencias indebidas en este nuevo órgano del Estado”, aseguró entre aplausos la Fiscal Ernestina Godoy en compañía de la Jefa de Gobierno y el Fiscal General Alejandro Gertz Manero.

“No sería ético obviar, no mirar y menos aún dejar de denunciar el dispendio, el derroche o no perseguir los actos de corrupción. Estoy convencida que no habrá transformación verdadera si no se combate y desarticula la corrupción política y a las redes de complicidad criminal”, dijo el viernes pasado durante la ceremonia para iniciar funciones del órgano autónomo.

LOS DOS HOMBES DE CONFIANZA

Julio César “N”, ex Jefe de Gabinete de Miguel Ángel Mancera, y su hombre de confianza, obtuvo una suspensión provisional de una Jueza federal para evitar una posible orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

De diciembre de 2012, el inicio del Gobierno capitalino de Mancera, a octubre de 2016 fue Coordinador general y administrador de la Central de Abastos, donde fluyen 9 mil millones de pesos anuales. La Secretaría de la Contraloría General le detectó irregularidades relacionadas con la asignación de bodegas a comerciantes y en septiembre pasado fue inhabilitado por 10 años como funcionario público.

De marzo de 2010 a enero de 2012 fue Oficial Mayor de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, cuando Mancera era el Procurador, y durante 2012 fue el Coordinador de Administración de Finanzas de la campaña de Mancera rumbo a la jefatura de Gobierno.

Su hermano Luis Ernesto Serna –no investigado– fue el Secretario particular de Mancera.

Al otro cercano, Miguel Ángel “N”, ex Subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas, se le intentó detener en diciembre por su presunta responsabilidad en los delitos de uso ilegal de atribuciones y ejercicio indebido del servicio público. Aunque la orden de aprehensión no se concretó porque contaba con un amparo, continúa el proceso penal en su contra.

La Secretaría de la Contraloría lo señala por manejo indebido de millones de pesos del presupuesto de la capital del país, así como por irregularidades en el manejo de la nómina. Su colaboradora Sinthya “N”, ex directora de Desarrollo Profesional de la Oficialía Mayor, sí fue detenida por la creación de una nómina especial para contratar a familiares con salarios altos, al igual que Joel “N”, ex subdirector de área en la Secretaría de Finanzas.

Al ex Subsecretario de Administración y Capital Humano también se le acusa por nepotismo. Durante su gestión Berenice “N” pasó de Subdirectora de Prestaciones en la Oficialía Mayor a Subsecretaría de Planeación Financiera, y recompensó a Hedilberto “N”, su colaborador desde hace más de 15 años, con el cargo de Subsecretario de Egresos en la Secretaría de Finanzas. Ambos fueron detenidos por el desvío de 48 millones de pesos al simular un pago de pensiones del programa para adultos mayores.

Además, al dejar el cargo en 2018 para ser el Jefe de Gabinete del interino José Ramón Amieva, puso como sustituto a Antonio Paz García, esposo de su cuñada Diana Laura Castillo Mendieta, analista de procesos sociales y políticos en la Secretaría de Gobierno. Su hermana María Dolores Vásquez Reyes era promotora en la Secretaría de Salud local y su esposa es la Diputada del Congreso local, Paula Andrea Castillo Mendieta.

Sus cuñados Constantino y Enrique Castillo Mendieta eran el subdirector de Seguridad e Higiene en la Oficialía Mayor y el promotor en la Secretaría de Salud. La esposa de Constantino, Carolina Elizabeth González Hernández, laboraba en el área de capital humano de la Secretaría de Finanzas, y las sobrinas Marcela Rojas, Sthefany Sarmiento Vásquez y Laura Lisbeth Reyes González eran empleada de la subdirección de capital humano, y de la Secretaría de Finanzas, respectivamente.

El operador financiero del Gobierno de Mancera también es cercano de René Bejarano, “el señor de las ligas”, quien lo recomendó para ser el representante del PRD en el Instituto electoral local durante la campaña de 2012.

Empezó como chofer de Victorio Montalvo Rojas, ex Director General de Política Laboral durante la jefatura de Gobierno en el Distrito Federal de Andrés Manuel López Obrador.

Otros ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas capitalina, José Iván “N” y Gabriel “N”, fueron detenidos en julio pasado por el desvío de 190 millones de pesos que correspondían al pago de nómina de los miles de trabajadores de la institución.

TRES CON FICHA DE LA INTERPOL

Por uso indebido de recursos públicos, se giraron dos órdenes de aprehensión contra Felipe de Jesús “N”, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), y Edgar “N”, ex Comisionado para la Reconstrucción.

Se les acusa del posible desvío de 40 millones de pesos destinados para la reconstrucción tras el sismo de septiembre de 2017, a través de diversas cuentas con otros nombres.

Sin embargo, al no ser encontrados, desde octubre se emitieron las fichas ante la Policía Internacional (Interpol). De acuerdo con la Fiscalía General local, ya tienen localizado al ex Comisionado para la Reconstrucción afuera del país.

“Ya sabemos dónde está, necesitamos hacer todo el trámite [para detenerlo]”, dijo la Fiscal Ernestina Godoy hace unos días y agregó que siguen buscando al ex Secretario de Desarrollo Urbano.

Después, al inicio de año, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum informó que existe una orden de aprehensión por desvío de recursos contra Raymundo “N”, ex titular del Instituto de Vivienda local (Invi) y ex Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien busca ampararse. Pero la Fiscalía local solicitó una ficha para que sea buscado por la Interpol.

“El Invi otorga recursos a organizaciones a través de créditos, en este caso fue un monto muy importante de millones de pesos que no tenía sustento en ningún crédito, ni sustento en promoventes sociales que querían vivienda, sino sencillamente se otorgó el recurso directamente para la construcción de viviendas que más que sociales son de nivel medio”, expuso Sheinbaum.

Raymundo “N” también fue funcionario público en las administraciones en la capital del país del ahora Canciller Marcelo Ebrard, como director de la Central de Abastos, y del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública.

OTROS EX MANCERISTAS

También relacionados con irregularidades en la reconstrucción tras el 19S, en diciembre fue detenido Enrique “N”, quien fue Director de Licitaciones de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios, como probable responsable del delito de ejercicio ilegal de atribuciones y facultades.

De acuerdo con la primera audiencia, está relacionado con el pago con sobreprecio a la empresa REM Reingeniería Ecológica por 12 millones 151 mil pesos por la demolición de un inmueble en la Alcaldía Coyoacán, y a la constructora Vallento por tres millones 869 mil pesos para demoler un inmueble en la Benito Juárez.

El miércoles 8 de enero pasado, Fernando Javier “N”, ex Director ejecutivo de Asuntos Inmobiliarios y Director de Asuntos Jurídicos del Invi, fue detenido en la Alcaldía Miguel Hidalgo como probable responsable del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía local, el colaborador de Raymundo “N” tiene otras dos carpetas de investigación previas señalado por despojo y fraude.

Sin embargo, esta semana fue liberado al prescribir el delito de uso ilegal de atribuciones en el presunto desvío de 475 millones de pesos.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía General de la República al ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (2008-2017), Edgar “N”, por posible lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Dejó al cargo luego de una década para ser Embajador de México en los Países Bajos, pero renunció en 2018. También fue señalado por dos mujeres por acoso sexual.