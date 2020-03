La actriz Camila Sodi confirma que ella y su hija dieron positivo en prueba por Covid-19

Sinembargo.MX

MÉXICO.- La actriz Camila Sodi confirmó esta tarde que ella, y su hija, dieron positivo en una prueba por Covid-19.

Sodi dio a conocer la noticia a través de una serie de historias compartidas en su cuenta de Instagram e indicó que ella no tuvo síntomas, sino su hija.

“Los síntomas son distintos en cada quien, yo no subí de los 37.5 grados de temperatura, dolores de panza, eso la gente no lo sabe, tenía la panza revuelta, la boca seca”, menciona la actriz en una de sus historias.

Sodi, sobrina de la cantante Thalía, compartió algunas recomendaciones a sus seguidores como quedarse en casa si presentas síntomas leves, esto con la finalidad de evitar más contagios.

“Si tienes 30 o menos y no tienes calentura, fuertísima y no sientes que no puedes respirar, entonces por favor no te vayas a hacer la prueba, no vayas a los hospitales, quédate en tu casa, toma mucha agua… Si tienen niños, los niños se recuperan más rápido, también -tomen- mucha agua, mucho descanso”.

Finalmente Sodi indicó que ella y su hija se encuentran estables y pidió de nueva cuenta a sus seguidores no salir de casa a menos que sea sumamente necesario.

“He visto mucha gente irresponsable saliendo todavía y hay estas pruebas de reacción que no son cien por ciento seguras, cuando salen negativo, pero hay una probabilidad de que sean positivos, cuídense mucho”.