La actriz Claire Foy reaparecerÃ¡ como la reina Isabel II en la cuarta temporada de The Crown

MADRID._ Claire Foy volverá a reinar. La actriz reaparecerá como Isabel II de Inglaterra en la cuarta temporada de The Crown en unas escenas que, todo apunta, serán flashbacks sobre el pasado de la monarca. Tanto la tercera tanda de episodios como la siguiente están protagonizadas por Olivia Colman.

Foy ha sido vista en el set de rodaje de la aclamada serie creada por Peter Morgan. Ataviada con un elegante vestido blanco y un collar de perlas, todo parece indicar que la actriz de Millennium recreará el discurso de la reina en su vigésimo primer cumpleaños.

Se han filtrado varias imágenes que apuntan a que se recreará la escena, un discurso que se transmitió por radio durante la gira de Isabel II y el duque de Edimburgo por Sudáfrica en 1947.

