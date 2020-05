La actriz Cristina Rodlo triunfa en EU y ahora desea abrirle la puerta a mÃ¡s mexicanos en la industria

La actriz Cristina Rodlo triunfa en EU y ahora desea abrirle la puerta a más mexicanos en la industria

La joven actriz Cristina Rodlo ahora recorre lo sets de grabación en Estados Unidos en la búsqueda de nuevos personajes para afianzar su carrera en aquel país. Sin embargo, tampoco desaparece de la escena mexicana, estrenó la cinta Perdida a inicios de este año y espera la llegada a cartelera de un filme más a finales de este 2020, si la contingencia lo permite

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Si algo están haciendo las actrices mexicanas en el exterior, es imponerse a la gran ola que representa Hollywood. Cada vez más estas mujeres se abren mayor paso en producciones extranjeras para demostrar que el talento mexicano tiene muchas formas y diferentes rostros.

Eiza González, Paola Núñez, Karla Souza, Ana de la Reguera y Kate del Castillo son algunos de los nombres que ya comparten créditos en series y cintas de producciones en Estados Unidos, a todas ellas, se les une la actriz Cristina Rodlo.

Nacida en Torreón, Coahuila, con sólo 29 años de edad, Cristina Rodlo comparte en entrevista con SinEmbargo la serie en la actualmente se le ve actuar: 68 Whiskey, un drama para Paramount que narra las historias de médicos del Ejército EU con base en Afganistán.

Su personaje en la serie es Rosa Álvarez, una dreamer mexicana que desde los 3 años vive en EU. El programa DACA le permite seguir como residente en aquel país, pero vive con una amenaza constante de ser deportada a pesar de haberse unido al ejército.

“Cuando ella se une al Ejército Americano le ofrecen ayudarle a tramitar sus papeles para convertirse 100 por ciento en ciudadana americana. Estando ella peleando en Afganistán por su país, por EU, entra Trump al Gobierno y le avisan que están deportando a su familia y que la vana deportar a ella también”, cuenta Rodlo que espera que pronto la serie llegue también a México.

Cristina Rodlo ve similitudes con su personaje de Rosa. Ambas migrantes en el mismo país.

Desde los 18 años, Cristina Rodlo viajó a Nueva York a estudiar actuación. Después se movió a Los Ángeles a buscar sus primeras oportunidades de trabajo. Ahí se encontró con la discriminación.

“La primera discriminación que tenía era el ‘no te ves mexicana’. Entonces para mí era muy difícil conseguir un trabajo, no pude consiguiendo nada, porque tenían este concepto los americanos del mexicano y del latino sólo se ve de una manera, en específico”, explica.

Doce años atrás a 2020, las oportunidades de una mexica para interpretar a un personaje no latino, eran escasas.

“Cada vez que iba a un casting era como ‘no puedes venir por el personaje de la latina o la mexicana, porque no te vez mexicana'”.

“Creo que ha sido un trabajo muy arduo de todos los latinos. Si nos ponemos a ver, desde Salma Hayek no había una latina que empezara crear un nombre en el mercado norteamericano, y cuando se fue Karla Souza que fue de las primeras que se empezaron a ir, luego Eiza, Paola, Ana de Armas, poco a apoco se ha abierto la posibilidad de más latinos en producciones 100 por ciento americanas”.

La carrera de Cristina Rodlo en EU ha ido de forma creciente. Haber trabajado en series como The Terror (2018), Too Old to Die Young (2019), o la exitosa Miss Bala (2019) le han ido abriendo camino y han sido muestra que las cosas dentro de la industria han ido cambiando con el paso del tiempo.

“Gracias a Dios las cosas han empezado a cambiar y se han abierto las posibilidades al que el latino viene de diferentes maneras, formas y colores. Poco a poco ha ido eso cambiando y gracias a eso he tenido los papeles que he tenido hasta ahora”.

Cristina Rodlo se siente agradecida con las oportunidades que se han presentado. Ahora siente un compromiso con la comunidad, que al igual que ella, pica piedra para hacerse de un lugar en producciones estadounidenses.

“Me siento con una gran responsabilidad. Yo creo que todos los latinos que estamos trabajando en EU tenemos la responsabilidad de abrir más las puertas y de cambiar la mentalidad ignorante que hay en Hollywood, que poco a poco se ha ido cambiando”.

Cristina Rodlo desea seguir presente en las producciones mexicanas. De hecho, a inicios del año estreno de cinta de suspenso del director mexicano Jorge Michel Grau, y compartiendo créditos con José María de Tavira y Paulina Dávila.

Ahora también está a la espera de que se confirme la fecha estreno de la cinta El vestido de la novia, película de terror que protagoniza y que es dirigida por Roque Falabella que espera llegué a salas de cine a finales de este año si la contingencia lo permite.

“Mi personaje es Sara y es una chava que está a punto de casarse, pero no encuentra su vestido de novia. A un mes de la boda, por fin lo encuentra pero resulta que el vestido está encantado. El vestido le empieza a mostrar distintas facetas de lo que puede llegar a ser su vida si Sara no trabaja sus patrones familiares”, cuenta.