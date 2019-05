La actriz Emma Thompson podría unirse al elenco de Cruella, el próximo live action de Disney

16/05/2019

Los Ángeles (SinEmbargo).- La actriz británica Emma Thompson negocia su incorporación a la película de Disney Cruella, en la que la estadounidense Emma Stone interpretará a la famosa villana de 101 Dalmatians (1961), informó el medio especializado Variety.

El cineasta australiano Craig Gillespie, que dirigió I, Tonya (2017), tomará las riendas de este largometraje cuyo estreno está previsto para el 23 de diciembre de 2020.

Emma Stone, ganadora del Óscar por La La Land (2016) y que es una de las estrellas más importantes de Hollywood en la actualidad, tomará el relevo de Glenn Close, quien interpretó por primera vez en carne y hueso a la malvada Cruella de Vil del clásico animado de Disney.

Close dio vida a Cruella de Vil en las cintas 101 Dalmatians (1996) y 102 Dalmatians (2000).

Por el momento, se desconoce qué papel interpretaría Emma Thompson en Cruella si las negociaciones para incorporarse a este proyecto llegarán a buen puerto.

Ganadora de dos Óscar por Howards End (1992) y Sense and Sensibility (1995), Thompson estrenará en junio Late Night, una cinta junto a Mindy Kaling que fue un título destacado del último Festival de Sundance; y Men in Black: International, una nueva entrega de esta saga de comedia y ciencia-ficción ahora con Chris Hemsworth y Tessa Thompson como estrellas.

Cruella es un paso más en la estrategia de Disney de reinterpretar sus películas animadas más exitosas con personajes en carne y hueso o con nuevas técnicas de recreación digital.

Así, el estudio obtuvo muy buenos resultados de crítica y taquilla con The Jungle Book (2016) y Beauty and The Beast (2017).

Este año ha estrenado ya Dumbo, con Tim Burton en la silla de director, y tiene en el horizonte inmediato los lanzamientos la semana que viene de Aladdin, con Guy Ritchie al mando de las operaciones, y el próximo 24 de julio de The Lion King, con Jon Favreau como realizador.