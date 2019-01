La actriz Sophie Turner denuncia meme racista de Game of Thrones a travÃ©s de Twitter

La actriz Sophie Turner denuncia meme racista de Game of Thrones a través de Twitter

En el texto se lee el mensaje ‘pureza en la raza y la cultura’, con Sansa Stark en la fotografía. ‘Los blancos son producto de 50 mil años de evolución. No destruyamos nuestro legado genético mezclando razas’, dice el mensaje racista que criticó Turner

Sinembargo.MX

Madrid (SinEmbargo).- Sophie Turner, que interpreta a Sansa Stark en Juego de Tronos, ha denunciado vía Twitter un meme con mensajes racistas que usaba a la mayor de las hermanas Stark para promover ideas que Sophie no comparte.

En el texto se podía leer un mensaje previo a la foto que decía “pureza en la raza y la cultura”. Después, con Sansa en la fotografía, el texto del meme señalaba: “los blancos son producto de 50.000 años de evolución. No destruyamos nuestro legado genético mezclando razas”. Un mensaje claramente racista que Sophie Turner ha denunciado para que no se asocie con su imagen.

“Por favor, no me uséis para promover el racismo” contestó desde su cuenta personal la actriz británica. Un gesto que, junto al apoyo de todos los seguidores y usuarios que denunciaron la publicación, ha conseguido retirar de Twitter un mensaje discriminatorio e innecesario.

Esta misma semana, Sophie Turner también ha ocupado titulares por no morderse la lengua y confesar que ya ha revelado a algunas de sus personas más cercanas del final de Juego de Tronos. “Soy muy mala guardando secretos. Creo que la gente que no me cuenta sus cosas porque sabe que no me las puedo callar. Ya le he revelado el final de Juego de Tronos a algunas personas”, reconoció a W Magazine.

Para despejar dudas, aclaró también que no se lo ha contado a cualquier persona: “Es gente a la que conozco, no personas al azar. Es gente que sé que mantendrá el secreto”. Por ahora, no se ha filtrado ningún detalle sobre el desenlace por el Trono de Hierro.

Sophie Turner tiene un 2019 de lo más cargado de proyectos. Juego de Tronos estrenará el 14 de abril su última temporada, y Sansa Stark todavía tiene mucho que decir antes del desenlace. Ya en verano, el 7 de junio llegará X-Men: Fénix Oscura, donde interpreta a una joven Jean Grey, el centro absoluto de la trama del nuevo filme de la saga mutante.