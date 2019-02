La altura, principal reto para Tiger Woods en el World Golf Championships-Mexico

El golfista estadounidense no pudo jugar ante el suelo azteca por dolores en la espalda

Noroeste / Redacción

MÉXICO._Tiger Woods, quien está en México para jugar por primera vez en el país, aseguró que anteriormente tuvo la oportunidad de jugar en territorio nacional, pero los dolores en la espalda no lo dejaron.

“Puse en mi calendario jugar aquí antes, pero mi espalda no me dejó. Estoy seguro que la energía del público me va ayudar. Ayer había mucha gente y muchos niños. Estoy seguro que así será el resto de la semana”.

De la misma forma, se mostró motivado por salir a jugar con Abraham Ancer, el único mexicano en el World Golf Championships-Mexico.

“Abraham jugó bien el año pasado. Tuvo oportunidad de ganar el Deutsch Bank y tiene mucha calidad. Es cuestión de tiempo para que gane. Nos divertiremos compitiendo y seguro tendrá presión por representar a México y eso solo es positivo”.

Sobre su juego y lo que tiene que ajustar, dijo que el campo representa un gran reto y será con la práctica que vaya definiendo la estrategia para las dos primeras rondas.

“Con los wedges volé 180 yardas. El domingo pasado hice 171. Es diferente el desafío porque los greens son difíciles. La altitud es difícil. Debo estar en forma y estar listo para mañana. Ayer fue bueno venir y jugar un poco. Tratar de ajustarme a la altitud”.

Además, está asombrado por el recibimiento que le dieron desde el martes.