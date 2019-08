La ASE actuÃ³ con las disposiciones de ley y lo que haga el Legislativo no suspende nuestras acciones; defiende Auditora

La ASE actuó con las disposiciones de ley y lo que haga el Legislativo no suspende nuestras acciones; defiende Auditora

Emma Guadalupe Félix Rivera, Auditora del Estado, señaló que las acciones de la ASE sobre las cuentas públicas continuarán porque son las atribuciones de ley y el Legislativo únicamente será informado

Karen Bravo

15/08/2019 | 11:10 AM

CULIACÁN._ La Auditoría Superior del Estado actuó conforme a las atribuciones que le da la ley, y las acciones sobre las cuentas públicas no se suspenderán con la votación negativa del Congreso, defendió la auditora Emma Guadalupe Félix Rivera.

“El trabajo que se realizó está atendiendo exclusivamente a las disposiciones que nos rigen y así continuaremos en las acciones que debemos seguir y que para mediados del mes de octubre tendremos ya la conclusión de estos 120 días en los que habremos evaluado todos los entes”, sostuvo.

“Lo que el Legislativo o la Comisión de Fiscalización realicen en torno a nuestros resultados no suspende el trámite de nuestras acciones y de los procedimientos que deberán llevarse a cabo, únicamente serán informados y tomarán de esos elementos contenidos tanto en las cuentas presentadas a ellos como en el resultado de la revisión y fiscalización lo que les corresponda para su labor legislativa”, detalló.

En tercera votación, la bancada morenista y partidos aliados votaron en sentido reprobatorio las cuentas públicas de los 18 municipios, del Gobierno del Estado, del Poder Judicial e incluso del Poder Legislativo, aunque ya contaban con la luz verde de la ASE.

“El hecho de que un ente no te solvente no significa darle chance, ni pensar, no podemos pensar ni tampoco buscar una perfección absoluta y que haya cero observaciones, es muy difícil que en un ente encuentres cero observaciones”, expuso.

“Porque hay errores, hay necesidades de atención, hay fenómenos que hacen que un director de obra tenga que realizar una acción que no estaba planeada tal vez. Tenemos que saber por qué se hizo así”, agregó.

Hasta el momento, la ASE lleva un 72 por ciento de avance en relación a las respuestas recibidas, a la par que lleva a cabo el programa de auditoría 2019, abundó Félix Rivera.

“Ellos al segundo día del siguiente periodo de sesiones tendrán el estado actual de ese análisis”, comentó.