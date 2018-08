La ASE se subordinó a intereses políticos en caso Ernesto Echeverría, asegura Manuel Clouthier

Para el diputado independiente con licencia, el que la ASE aceptara el trato de pagar 7 millones de pesos en tres partes, muestra que le faltó "voluntad" al órgano fiscalizador

Antonio Olazábal

Ernesto Echeverría, ex secretario de Salud en Sinaloa.

CULIACÁN._ La Auditoría Superior del Estado se subordinó a intereses políticos en el caso Ernesto Echeverría Aispuro, ex titular de la Secretaría de Salud en el Gobierno malovista, afirmó Manuel Clouthier Carrillo, diputado federal independiente con licencia.

"Hoy está siendo solapada (administración de Mario López Valdez) y dejó una constancia, acabamos de tener conocimiento del acuerdo que tuvo ya el señor Echeverría, de la Secretaría de Salud, con la desviación que tuvo de 14 millones de pesos, se hizo un acuerdo para pagar 7, y con eso librar la cárcel", acusó.

"Eso ya quedó aprobado, incluso no sólo judicialmente, sino que tuvo que tener la aceptación de la Auditoria Superior del Estado, como fue acuerdo, y no fue resolución, no es una resolución de un Juez, es un acuerdo de las partes, tuvo que tener la aceptación de la Auditoría Superior del Estado, entonces, la Auditoría Superior del Estado, esa que quieren hacer autónoma, que argumentan que se ve presionada por cuestiones políticas, esa fue la que aceptó el trato para dejar libre a Echeverría".

-¿Le faltó voluntad a la ASE?

"Le faltaron huevos, hombre, para qué nos hacemos pendejos, se subordinó a los intereses políticos, esa es la realidad, por eso precisamente no debe de dársele autonomía, van a crear un monstruo si le dan autonomía a esa persona o a esa institución", aseveró.

Echeverría Aispuro aceptó su responsabilidad en el desvío de 14 millones 775 mil pesos, y sus abogados lograron que con 7 millones de pesos, pagados en tres plazos, evitara la cárcel, bajo un esquema jurídico llamado suspensión condicional del proceso.

Para Clouthier Carrillo, que la ASE haya aceptado este trato es una prueba de que no debería ser autónoma, ya que en esta ocasión ve claramente una presión política para dejar libre al ex titular de la Secretaría de Salud.

Además de pagar los 7 millones de pesos en tres pagos, Echeverría Aispuro no debe salir del país, residir únicamente en su casa ubicada en el fraccionamiento La Primavera, de Culiacán, y firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares cada tres meses. De violar alguna de esas medidas, volvería a reponerse el proceso y pagaría con cárcel.