NATURALEZA

La belleza de caminar entre las aves en el Botánico

El Jardín Botánico es hogar de 128 especies residentes, endémicas y migratorias

Cortesía

Por: Enrique Medina

Caminaba por el Jardín Botánico Culiacán, el cielo se encontraba nublado y una corriente de aire alborotaba los árboles en varias ocasiones. Realizaba un recorrido dejándome guiar únicamente por el sonido de las aves, que era continuo y alto, y me sorprendía por su gracia y belleza.

No reconocía lo que escuchaba, sin embargo eso no me impedía sentirme emocionado al tratar de reconocer e imaginar qué pájaros sobrevolaban el lugar.Me acerqué a Daniel Silva, educador ambiental del Botánico, para resolver muchas de mis dudas.

Él me explicó, que este espacio es hogar de 128 especies residentes, endémicas y migratorias, ya que al ser una reserva natural, las aves tienen una estancia libre y su control y registro se llevan de manera indirecta.

Lo acompañé en uno de los dos monitoreos que realiza semanalmente por el Jardín. Estos funcionan a partir de un recorrido temprano en el que se toma en cuenta el sonido de las aves pero también su aspecto y así se reconoce la especie, su procedencia y si se encuentra en peligro de extinción.

Mientras caminábamos, se detenía cada que encontraba el sonido de algún pájaro para observar con atención y confirmar su especie.

Cuando lo hizo la primera vez me señaló a un Luis bienteveo, Pitangus sulphuratus, este se posaba en la parte de arriba de un árbol. Su belleza me emocionó.

Este ejemplar es una de las aves residentes del Jardín junto al búho café Ciccaba virgata, la lechuza blanca Tyto alba (que es un ave muy hermosa que se ve durante la noche), la garza blanca Ardea alba y el pájaro coa Trogon elegans, el cual es una de las aves más importantes del recinto por su belleza pero también por lo impresionante que es observarla y ser el símbolo de la Sociedad Botánica.

Al continuar el recorrido, Daniel me habló de las aves endémicas, las cuales a diferencia de las residentes, son especies que se encuentran sólo en un área específica y si su ecosistema es afectado se ven amenazadas. Dentro de estas especies se encuentran en el Botánico el mirlo dorso canela Turdus rufopalliatus y las chachalacas Ortalis wagleri, que por su sonido son de las más atractivas.

Mientras continuábamos la caminata, me llamó la atención cómo algunas especies se comunicaban entre sí y nuestro educador ambiental me explicó que cada ave puede llegar a reproducir hasta 9 sonidos y con esto comunicar que encontraron alimento, refugio, marcas territoriales, competencia o realizar una voz de alerta si reconocen a algún depredador cerca de ellos.

Por último, Daniel me habló sobre las aves migratorias, estas viajan de diferentes partes del mundo al Jardín, y en esta temporada recibiremos al chipe corona negra Cardellina pusilla, la tángara roja Piranga rubra, la aguililla blanca Leucopternis albicollis, la perlita azulgriz Polioptila caerulea y el gavilán de cooper Accipiter cooperii, la cual es fácil de percibir su llegada, ya que es un ave rapaz y al arribar los demás pájaros se muestran inquietos y estresados.

La importancia de la labor que se hace en torno a las aves en el Botánico es vital, ya que además de servir como hogar temporal o permanente, se colabora en la conservación de las especies. Asimismo, todos los registros de especies que se realizan sirven para las investigaciones y el mapeo mundial que se lleva, es decir, un ave que se investiga en cualquier parte del mundo puede haber sido vista solamente en el Jardín.

Adentrarse a las aves es conocer un mundo de gran interés y en el Botánico existen actividades que promueven su conocimiento, tales como los ecotalleres, el club Coas y los recorridos donde se enseña a reconocer las especies por su aspecto y sonido, lo cual te proporcionará un conocimiento que te servirá y acompañará hasta cualquier lugar en donde escuches el cantar de un pájaro.