La biografía de Carrie Fisher: Tan aguda, entrañable, divertida y valiente como la princesa que fue

Los Ángeles (SinEmbargo).- Carrie Fisher: Una vida al límite (Sarah Crichton Books; Farrar, Straus y Giroux), por Sheila Weller.

Los fanáticos de Star Wars pueden sentir un nudo en la garganta cuando Carrie Fisher aparece en el final de la serie de películas más populares del mundo. Se suponía que The Rise of Skywalker era la película de la princesa Leia y el personaje de Fisher, por fin, tomaría el centro del escenario.

Al igual que con gran parte de su vida, el momento de Fisher se convirtió en otra gran cosa que casi sucedió, a diferencia de una infancia alterada por padres famosos, un matrimonio con el cantante Paul Simon marcado por rupturas y una carrera como actor cobarde por adicción a las drogas y enfermedades mentales. Su personalidad pública como una adivina dura e irreverente ocultaba una profunda racha de inseguridad y necesidad.

“A pesar de su valentía y encanto”, dijo una amiga a la biógrafa Sheila Weller, “Carrie era tan frágil como una mariposa”.

Fisher creía que en su debilidad había fuerza. Weller escribe: “Su honestidad sobre sus problemas le dio una fortaleza: empatía y alivio hacia los demás con problemas; un humor único y sabio que crecería con los años “.

Carrie Fisher: A Life on the Edge es un retrato compasivo de una personalidad compleja cuya vida de arriba a abajo rivaliza con las tribulaciones de Hollywood de Marilyn Monroe y Judy Garland en su mezcla de carisma, talento y autodestrucción. La historia de Fisher es triste, sin duda, pero también animada, agria y divertida porque ella era todo eso y más. Así es el atractivo libro de Weller. Al tocar a los muchos amigos de Fisher, llena sus páginas con anécdotas que ilustran los dolores y las alegrías de una vida que a menudo se desbordaba.

La pequeña Carrie era una encantadora precoz, y por qué no, dado que sus padres eran una actriz brillante, Debbie Reynolds, y un ídolo adolescente, el cantante Eddie Fisher. Sus ocupadas carreras dejaron que Carrie y su hermano fueran criados por una abuela y una institutriz, que a veces estaban en las habitaciones de hotel de su madre. La relación de Carrie con su madre fue de amor y codependencia, pero también de competencia por la atención. Si Reynolds estaba asfixiando, su padre era distante y absorto en sí mismo.

Las conexiones de Reynolds ayudaron a Fisher a ganar su primer papel en el cine, en Shampoo de 1975 con Warren Beatty, y su segundo, en Star Wars de 1977. Con un estrellato inesperado a los 19 años, dejó de lado su deseo de convertirse en escritora. También hizo poco uso de una buena voz para evitar comparaciones con su padre.

Fisher había estado mostrando signos de trastorno bipolar durante años, automedicándose con cocaína y percodan para tratar de calmar el aullido en su cabeza. La recuperación de una sobredosis en el set de la comedia de 1981 Under the Rainbow llegó con un diagnóstico oficial, que rechazó a favor de pensar que era solo una drogadicta. Pasarían varios años más antes de que se diera cuenta de que los altibajos emocionales, las compras maníacas, los pensamientos acelerados y las conversaciones sin parar eran un comportamiento bipolar en los libros de texto.Una sobredosis en 1985 seguida de rehabilitación cambió la vida de Fisher. Ella no solo aceptó que tenía las enfermedades duales, sino que también decidió escribir sobre ellas y las otras cepas que sentía. La novela autobiográfica Postcards from the Edge, publicada en 1987, condujo a una nueva carrera como novelista. Escribir el guión para la versión de la película abrió otro espacio para sus habilidades: como doctora en guiones, animó Sister Act y Lethal Weapon 3 (ambos 1992) y otras películas.

Con el tiempo, Fisher desarrolló una imagen pública como un observador ingenioso pero problemático de la vida en general y de Hollywood en particular. Una de sus reflexiones: “El dinero y el poder no te cambian. Te revelan”.

Después de una seria ruptura psicótica en 1997, Fisher hizo públicas sus luchas, escribió la novela The Best Awful en 2004 y se convirtió en defensora de otras personas que viven con las enfermedades. No es que escribir sobre ser bipolar y un adicto la curara. Los nuevos signos de éxito y aceptación tampoco alivian sus sentimientos de insuficiencia. En años posteriores, la vergüenza que sufrió en las redes sociales la lastimó especialmente.

Cuando Fisher murió en 2016 después de sufrir una convulsión en pleno vuelo desde Londres a los EU., había sido parte de la cultura estadounidense desde su nacimiento, 60 años antes. Pocas estrellas de cine alcanzan el estatus icónico que logró como princesa Leia.

Sin embargo, su apertura sobre sus enfermedades puede ser su legado más importante.