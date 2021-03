La Cámara de Diputados notifica a Gobernador de Tamaulipas inicio de proceso de desafuero en su contra

Por mandato de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, la notificación fue entregada en el Palacio de Gobierno de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, a las 14:00 horas de este lunes

Carlos Álvarez

Personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, notificó la tarde de este lunes 1 de marzo, al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el inicio del proceso de desafuero en su contra, por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR).

Por mandato de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, la notificación fue entregada en el Palacio de Gobierno de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, a las 14:00 horas de este lunes, por lo que a partir de hoy, García Cabeza de Vaca cuenta con un plazo de siete días naturales para comparecer por escrito lo que a su derecho y defensa convenga.

La solicitud de declaración de procedencia fue presentada y ratificada por Anselmo Mauro Jiménez Cruz, titular y fiscales adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM), de la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra Delincuencia Organizada (SEIDO), de la FGR.

Ello, derivado de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000392/2020 integrada contra el Gobernador de Tamaulipas, por hechos que presuntamente configuran delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada.

Asimismo se le corrió traslado de los diez tomos que la conforman, junto con la solicitud de declaración de procedencia y su ratificación, además del Acuerdo de la Sección Instructora en su sesión de fecha 27 de febrero de 2021.

Este mismo lunes 1 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Cámara baja que dé a conocer el expediente que el pasado viernes 26 de febrero, la FGR ratificó, respecto a la solicitud de desafuero contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas.

“Ya que estamos en esto, y aquí se ventila todo, ojalá y la Cámara de Diputados, si no tiene impedimento, si no está limitada, dé a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas, que se transparente. Hablando del derecho a la información y la transparencia, eso va ayudar mucho porque así se aclara”, indicó el mandatario nacional.

“Le conviene a él, le conviene a todos. Yo quiero conocer el expediente, quiero saber de qué se le acusa, pero no la línea gruesa, quiero leer el expediente, conocerlo y que todos los mexicanos tengamos acceso porque no conozco el expediente, yo no fabrico expedientes, ni doy órdenes para eso”, aseguró el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina.

El titular del Poder Ejecutivo federal dijo que lo mejor para todos, incluso para el propio mandatario tamaulipeco, es que se de a conocer la información para frenar las especulaciones que desde Palacio Nacional se está instrumentando la acusación.

López Obrador recordó que padeció un proceso de desafuero cuando fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal y en esa ocasión el entonces presidente Vicente Fox Quesada fue quien dio la orden de intentar procesarlo.

“Me fabricaron el expediente. Entonces ahora que la fiscalía presenta el expediente y escuché que dicen que desde Palacio Nacional se instrumentó lo de la acusación y se elaboró el expediente, yo creo que lo mejor para todos es conocer el expediente”, insistió el Presidente.

Ayer, durante un mitin en Ciudad Victoria, el gobernador dijo que las acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero, entre otras, se tratan de delitos fabricados y que es una embestida que busca desviar la atención de los verdaderos problemas del país.

“Soy objeto de una persecución política diseñada, orquestada y ordenada desde Palacio Nacional”, afirmó García Cabeza de Vaca, militante del Partido Acción Nacional (PAN), acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.

El pasado 26 de febrero, funcionarios de la Unidad Especializada de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, adscrita a la FGR, ratificaron ante la Cámara baja, la solicitud de desafuero contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actual Gobernador de Tamaulipas.

Los funcionarios de la FGR llegaron a la sede de la Secretaría General de San Lázaro, donde dejaron seis cajas de cartón, con 27 tomos del expediente completo de las imputaciones contra el gobernador militante del PAN, acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.

Una vez ratificado, dicho recurso será turnado a la Sección Instructora de la Cámara baja, para determinar si inicia o no el proceso de desafuero contra García Cabeza de Vaca, ello luego de de que el pasado 23 de febrero, Anselmo Mauro Jiménez Cruz, titular de la UEIORPIFAM, presentó la solicitud de declaración de procedencia contra el gobernador tamaulipeco.

La información fue dada a conocer ese mismo día, por Moisés Ignacio Mier Velasco, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de San Lázaro, quien informó que la FGR, solicitó desaforar a García Cabeza de Vaca, por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

La solicitud de la FGR se realizó a través de los agentes del Ministerio Público de la Federación, adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, quienes presentaron la petición de declaración de procedencia a Graciela Báez Ricárdez, secretaria general de San Lázaro, quien firmó el oficio.

Ante ello, el actual gobernador de Tamaulipas acusó al partido Morena de filtrar la solicitud de desafuero que hizo la FGR ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Por su parte, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), respaldó al mandatario tamaulipeco, y denunció que un uso “político y electoral de los aparatos de justicia es la más grave señal del rompimiento democrático y del estado de derecho. Es contrario al llamado para un acuerdo en defensa de la democracia. Así no”.

Mientras que Marko Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional, en el que milita García Cabeza de Vaca, aseguró que asoma un claro tinte político-electoral con una “cacería de brujas” y advirtió que no tolerará actos autoritarios.

“López Obrador y Morena han comenzado su cacería de brujas ante el evidente avance de la oposición en México que sí sabe dar resultados a la población, a diferencia de la incompetencia de los gobiernos morenistas que no hacen más que socavar a México y llevarlo a la bancarrota y a las peores crisis económica, social y de salud de las que se tenga memoria”, afirmó.

A través de un comunicado, el dirigente opositor sostuvo “que Morena está acabando con la autonomía de las instituciones, ya se vio la lamentable presión ejercida a la Auditoría Superior de la Federación, y ahora vemos que pretenden utilizar la Fiscalía para sus fines electorales.

“Acción Nacional sin lugar a dudas siempre estará a favor del Estado de Derecho y respetará cualquier decisión que ejecute una autoridad judicial, pero no podemos permitir un Estado de Derecho a modo y a gusto del gobierno. México no es una dictadura y no vamos a tolerar actos autoritarios, donde las instituciones se vean doblegadas por el poder del Ejecutivo”, dijo.

Cortés Mendoza planteó que Morena “ante su pésimo gobierno y evidentes actos de corrupción, ya está sintiendo la presión y saben que el PAN ya le está pisando los talones en muchas entidades y distritos federales, donde estamos arriba o a punto de sobrepasarlos. Por eso tienen tanto miedo y están utilizando cualquiera de sus artimañas para tratar de desbancarnos, pero no lo van a lograr, porque somos más los que queremos que México no se hunda y no se vaya a un abismo del que difícilmente pueda salir”.

“Lamentamos profundamente que manipulen la Fiscalía para ganar lo que no pueden ganar en las urnas, pero con todo y eso les advertimos que contamos con las mejores mujeres y los mejores hombres para llegar a la victoria este 6 de junio. Tan sólo hay que recordar que el PAN en las pasadas elecciones ganó todo en Tamaulipas, y por ello ahora quieren arremeter contra nuestro gobernador, con acusaciones falsas y sin pruebas contundentes”, insistió el dirigente partidista.

“Externamos nuestro profundo rechazo a cualquier persecución política que se pretenda hacer contra cualquier opositor al mal gobierno y contra nuestros mandatarios locales, herramienta que por lo general utilizan los gobiernos autoritarios para debilitar a la oposición”, agregó.

“No aceptaremos que el gobierno morenista manipule la procuración de justicia, buscando amedrentar a quienes piensan y señalan con razón que las cosas en México van de mal en peor. No es casualidad que el gobierno morenista en pleno proceso electoral quiera perseguir al Gobernador que más impulsó la Alianza Federalista de Gobernadores, que busca defender lo que es justo para sus entidades federativas”, finalizó Cortés Mendoza.

Sin embargo, el pasado 24 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el caso de la FGR contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, su Gobierno no persigue a nadie, pero tampoco será “tapadera”.

“Quiero dejar de manifiesto que nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero también debe de saberse, se los recuerdo, que he dicho que no somos tapadera de nadie”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“La instrucción que tienen los servidores públicos del Gobierno de que si hay una denuncia por corrupción, que no se tape nada, sea quien sea y que se envíe de inmediato esa información a la Fiscalía que es la encargada de investigar y de atender estos asuntos”, agregó el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina.

En tanto que el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, dijo que no se trata de una venganza o un asunto político. “El procedimiento que se está siguiendo en el caso de esta persona tiene una ventaja, su claridad. Todos los partidos van a tener acceso. No va a haber ninguna falta de transparencia”, insistió.

“No podrá darse ningún caso de una venganza o alguna cosa de tipo político. Lo que se propone al Congreso, nos estamos sometiendo para que el Congreso lo pueda tratar con absoluta transparencia”, aseguró el fiscal, presente en la conferencia de prensa matutina presidencial.

“Todos los diputados van a tener acceso a ese procedimiento para conocer si existe una absoluta y total apego a la justicia y al procedimiento penal junto a las pruebas que se están aportando”, afirmó Gertz Manero.

“No va a haber ninguna falta de transparencia, no podrá darse ningún caso de que es una venganza ni de alguna cosa de tipo político. Prácticamente el juicio va a ser público, ante el Congreso, con todas las pruebas de quienes denunciaron, lo que se hizo en la investigación”, puntualizó el titular de la FGR.