La Camerata Mazatlán está lista para La Bella Durmiente - Noroeste

La Camerata Mazatlán está lista para La Bella Durmiente

La agrupación tendrá como invitado, viernes y sábado, al chelista Ildefonso Cedillo, en el teatro Ángela Peralta

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Considerado actualmente el mejor violonchelista de México, el maestro Ildefonso Cedillo acompañará a la Camerata Mazatlán en las dos funciones del ballet La Bella Durmiente, algo que fortalece la visión del maestro Percival Álvarez sobre la agrupación que dirige.

"Siempre aprovecho a músicos destacados que vienen a apoyar a la Camerata en eventos importantes para que aporten algo a la escuela, explicó Percival Álvarez.

"Muchos de ellos son de orquestas notables en el país, como la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Filarmónica Nacional, la Orquesta Sinfónica de Jalapa y su estancia se aprovecha para que impartan master class o cursos de capacitación a estudiantes y profesores de la Escuela de Música del Instituto de Cultura de Mazatlán”.

Dijo que la capacitación continua y sobre todo, la participación de maestros, estudiantes y músicos de renombre en los conciertos y recitales han dado a la Camerata Mazatlán una fortaleza.

Y eso es algo que el maestro Percival Álvarez confirmará en las presentaciones de este viernes y sábado, a las 20:00 horas, en el Teatro Ángela Peralta, se difundió en un boletín.

“La música de Tchaikovsky es muy difícil, pero lo que más me complace es que estuvimos haciendo la lectura sin los invitados, porque es para una orquesta más grande, y la Camerata ya sonaba muy bien. Tenemos un buen arreglo, una buena orquestación de John Longstaff, un gran arreglista y compositor”.

El director de la Camerata Mazatlán destaca que el Instituto de Cultura pagó por hacer el arreglo (reducir la orquesta de 60 a poco menos de 40 músicos) y fue una reducción muy equilibrada, mucho más difícil que la original y esto es algo que el público no sabe: el trabajo de 12 músicos en los metales se tiene en una versión para cinco, es más difícil y pesado y suena como si fuera fácil, pero los músicos invitados saben que vienen a trabajar el doble.

Emocionado por la participación de la Camerata Mazatlán en La Bella Durmiente, Percival Álvarez destaca el papel que han tenido los directores de la Escuela de Ballet del Instituto de Cultura de Mazatlán en su acercamiento a este arte.

“He aprendido mucho de los maestros Zoila (Fernández) y Guillermo Carrillo, ellos me han enseñado a dirigir ballet, me han enseñado los pasos, a mí me gusta mucho el ballet y esto es un reto porque es la primera vez que montamos La Bella Durmiente; es la primera vez que nos juntamos todos, Camerata con invitados, pero parece que han tocado esto durante varios años y me siento muy satisfecho de la Camerata Mazatlán”.

BOLETOS

Los boletos para el ballet La Bella Durmiente cuestan 100, 150, 180 y 200 pesos, y están disponibles en la taquilla del Teatro Ángela Peralta, en horarios de 9:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas. Mayores informes en el teléfono 9824446. Ext.103.