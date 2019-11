La campaña contra Evo Morales en Twitter es coordinada con miles y miles de nuevas cuentas

Las operaciones de guerra sucia para manipular la opinión pública a través de Internet son frecuentes, tanto las dirigidas hacia dentro del mismo país como hacia el exterior. Venezuela o Brasil, por ejemplo, son a la vez puntos de origen y objetivos habituales de estas operaciones de intoxicación basadas en propaganda opaca. En el caso del golpe de Estado contra Morales en Bolivia, existen indicios suficientes para señalar la existencia de una maniobra coordinada en redes sociales

22/11/2019 | 10:28 AM

ESPAÑA._ El golpe de Estado para expulsar a Evo Morales del gobierno de Bolivia, que a la postre le forzó a abandonar el país, está apoyado por una campaña de lavado de imagen en redes sociales dirigida al exterior.

Según ha podido comprobar eldiario.es gracias a los datos facilitados por varios expertos e investigadores, la maniobra se vale de decenas de miles de cuentas de Twitter creadas en apenas dos semanas (más de 23 mil dadas de alta entre los días 11 y el 12, inmediatamente después de la salida de Morales de la capital) que se están usando para aumentar la sensación de apoyo a los líderes opositores, atacar al ex mandatario y ayudar a propagar desinformación sobre él en otros países.

El uso de bots (cuentas falsas en redes sociales operadas de forma automática) y cyborgs (cuentas falsas gestionadas por una persona que maneja manualmente 10, 20 o 30 de ellas para aumentar la sensación de que hay una identidad real detrás de cada una) está aún más extendido en Latinoamérica que en España.

UN EJÉRCITO DE NOVATOS MÁS PREOCUPADOS POR LA IMAGEN DEL GOLPE EN EL EXTERIOR QUE DE ECHAR A MORALES

Las protestas en las calles contra Morales comenzaron el 21 de octubre, un día después de la celebración de elecciones en el país. Seguidores del ex Presidente y bolivianos críticos con su mandato se echaron a la calle entre acusaciones de fraude electoral.

La tensión se fue elevando durante tres semanas y el conflicto creciente entre ambos grupos y las fuerzas policiales provoca varios muertos. Durante este largo periodo de convulsión social en Bolivia no se detecta un crecimiento de usuarios de las redes sociales.

Finalmente, el 10 de noviembre, un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA), organización con sede en Washington, ve indicios de fraude electoral y recomienda una nueva convocatoria de elecciones.

Morales acepta la petición, pero el líder de la ultraderecha Luis Fernando Camacho pide su renuncia. Las protestas se tornan en violencia y la violencia en amotinamiento policial. El Ejército se pone del lado de la oposición y exige la dimisión del Presidente.

Horas más tarde, Morales comunica que deja el poder y abandona La Paz. Jeanine Áñez, Vicepresidenta segunda del Senado, se autoproclama Presidenta.

En los dos días siguientes, 11 y 12 de noviembre, se crean 23 mi l900 cuentas de Twitter que nutren la comunidad de seguidores de Camacho. En apenas unos días pasa de tener dos mil seguidores a más de 135 mil. Es un fenómeno similar al que ocurre en la comunidad de Áñez, que pasa de ocho mil a 168 mil, 22 mil de las cuales son dadas de alta entre el día 11 y 12. eldiario.es ha podido comprobar que esta cifra coincide en las bases de datos de hasta cuatro investigadores diferentes, tanto españoles como latinoamericanos, que están estudiando el fenómeno de creación masiva de perfiles de Twitter para influir en la conversación internacional sobre Bolivia.

1- Sale hilo de datascience analizando las cuentas de Twitter que siguen a @LuisFerCamachoV . Camacho tiene 135473 seguidores, de los cuáles 55006 son usuarios creados en los últimos 18 días. Aquí un histograma de las fechas de creación de los followers de Camacho, para Nov. pic.twitter.com/yME7xex7Y5 — Rodrigo Quiroga (@rquiroga777) 19 de noviembre de 2019

Según los datos publicados por el investigador argentino Rodrigo Quiroga, miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET, dependiente del Ministerio de Ciencia argentino) y docente universitario, 52 mil 412 de los perfiles que siguen a Camacho se crearon en los últimos 15 días. En el caso de la autoproclamada Áñez sus seguidores novatos ascienden a unos 42 mil. Quiroga es uno de los científicos que ha compartido su base de datos en bruto con eldiario.es, que ha podido contrastar sus resultados.

El investigador repitió el análisis con Adriana Salvatierra, ex Presidenta del Senado y referente del MAS (Movimiento al Socialismo, el partido de Morales).

1- Del hilo de ayer: Camacho tiene 135473 seguidores, de los cuáles más de 70000 se detectan como bots o usuarios "anormales", y 52412 de las cuentas q lo siguen se crearon en los últimos 15 días. Ahora analicé a Adriana Salvatierra del MAS y a Añez para ver si veía lo mismo... https://t.co/IZEwDP5Asp pic.twitter.com/BLEGRQBJ2D — Rodrigo Quiroga (@rquiroga777) 20 de noviembre de 2019

2- Añez tiene 149145 seguidores. 41795 se crearon en los últimos 15 días. 28389 de ellas también siguen a Camacho. El gráfico es un histograma que muestra cuántos de los seguidores de Añez crearon sus cuentas en ése mes, desde enero de 2010 para acá. pic.twitter.com/uSTjTYlxcC — Rodrigo Quiroga (@rquiroga777) 20 de noviembre de 2019

3- Salvatierra tiene 51674 seguidores. Qué pasa con la fechas de creación de las cuentas que la siguen? Oh, sorpresa! También un porcentaje grande de sus seguidores crearon sus cuentas en los últimos 15 días (13929). pic.twitter.com/bTFBqeLP4X — Rodrigo Quiroga (@rquiroga777) 20 de noviembre de 2019

4- Entonces simplemente hay muchos usuarios nuevos en Bolivia q crearon cuentas en Twitter? 9270 de los seguidores de Salvatierra que crearon sus cuentas en Noviembre también siguen a Añez y/o Camacho. Éstos HT usan los 13929 seguidores de Salvatierra con cuentas "nuevas": pic.twitter.com/55xS3kJUPU — Rodrigo Quiroga (@rquiroga777) 20 de noviembre de 2019

5- Hasta aquí podríamos decir que al menos 70000 usuarios crearon sus cuentas en los últimos 15 días, y siguen a Añez, Camacho y/o Salvatierra. Miren la imagen para ver qué HT usan. No encontré casi ninguna cuenta nueva creadas en Noviembre que apoye a Evo y/o al MAS. pic.twitter.com/NdEyXBB4u7 — Rodrigo Quiroga (@rquiroga777) 20 de noviembre de 2019

6- Investigué el hashtag #BoliviaNoHayGolpe ya que es el más usado por éstas cuentas nuevas. Recopilé 240891 tuits, retuits y replies de 30781 usuarios. 77877 tuits con el hashtag corresponden a 9464 usuarios creados en los últimos 15 días. pic.twitter.com/oq0twSsNzp — Rodrigo Quiroga (@rquiroga777) 20 de noviembre de 2019

El resultado fue que casi 14 mil de sus 52 mil seguidores habían creado su cuenta en las últimas dos semanas. Sin embargo, al cruzar su base de seguidores con los de Camacho y Áñez, Quiroga encontró que unos 9.000 de sus seguidores con un perfil novato eran cuentas que también formaban parte de la comunidad de los líderes golpistas.

Para completar el análisis, observó la actividad de esos nuevos seguidores de los tres líderes bolivianos. En su discurso predomina abrumadoramente el apoyo al golpe.

En un periodo de convulsión política no es extraño que haya un crecimiento de usuarios de las redes sociales, que extienden su activismo al terreno digital. No obstante, en Bolivia se ha dado solo en un sentido.

“No encontré casi ninguna cuenta nueva creada en noviembre que apoye a Evo y/o al MAS”, ha explicado Quiroga en su cuenta de Twitter.

Entra en detalles en conversación con eldiario.es: “Aunque no podamos determinar con certeza si son usuarios reales o falsos, lo que sí sabemos es que hubo una enorme cantidad de usuarios nuevos y que están organizados para tuitear constantemente a favor del gobierno de Áñez y en contra de Evo”, constata.

Pese a que muchas de las nuevas cuentas pueden ser reales, del ejército de críticos de Morales llama la atención que se hayan organizado para defender el golpe en el exterior. No aparecieron para forzar la salida del ex mandatario del país, sino para defender que quienes han ocupado el poder en Bolivia no han cometido un golpe de Estado.

Estrategia: amplificación de los mensajes de bolivianos emigrados y desinformación

Twitter se ha negado a proporcionar la cifra de usuarios que tiene en Bolivia a requerimiento de este medio. Pese a ello, un ejército de cuentas nuevas aparecido de la nada llama la atención. Más en un país como Bolivia, de 17 millones de habitantes y donde el uso de esta red social no está extendido. Este lunes, el medio estadounidense especializado en tecnología The Verge se hacía eco de que algo raro estaba pasando e informaba de que había detectado una red de 4 mil 320 perfiles falsos “difundiendo confusión” sobre la situación en el país tanto en inglés como en español:

“Queridos amigos, no ha habido golpe en Bolivia”, fue el mensaje detectado.

El medio de EU no ofrecía detalles técnicos sobre las características de esos más de 4 mil 300 bots que había localizado. Sí lo hizo, un día antes, Julián Macías, responsable de redes de Podemos. En un análisis publicado en Twitter el pasado domingo, Macías empleó herramientas profesionales de análisis de comunidades digitales para evidenciar que tanto Áñez como Camacho habían visto cómo sus seguidores pasaban a ser decenas de miles, y luego cientos de miles, nutriéndose de cuentas recién creadas.

Analizando la conversación en twitter sobre el Golpe de Estado en Bolivia impulsado por @LuisFerCamachoV, puedo afirmar que también está detrás del golpe de estado fraudulento en redes con la creación de más de 60.000 cuentas falsas para influir y difundir fake news. ABRO HILO pic.twitter.com/gKVo3m1TQW — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) 17 de noviembre de 2019

Antes de la autoproclamación de @JeanineAnez como presidenta, se lanzó propaganda falsa contra Evo Morales desde cuentas como la de un diputado venezolano @hfsalasromer, implicado también en los Panama Papers, con un montaje burdo. No me explico porque twitter no lo elimina. pic.twitter.com/csJUv6O0Vs — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) 17 de noviembre de 2019

Aunque lo más sorprendente de todo es como a partir del día 10 de noviembre empiezan a usarse varios HT en twitter coordinados, con miles de cuentas recien creadas que sirven para hacer crecer de manera increible los RTs y seguidores del golpista y de la presidenta interina. pic.twitter.com/m74AyGzir4 — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) 17 de noviembre de 2019

eldiario.es está analizando estas nuevas cuentas, su actividad y sus conexiones con ayuda de investigadores independientes. En este momento no está en disposición de afirmar con rotundidad si un porcentaje de ellas son falsas, pero sí que su nacimiento coincide en el tiempo con una operación que encaja punto por punto en los parámetros de la estrategia de propaganda política conocida como astroturfing.

Este término, un juego de palabras en inglés con la marca de un fabricante de césped artificial, enuncia una táctica que consiste en hacer pasar por un movimiento social surgido desde abajo lo que en realidad es una campaña propagandística de un actor concreto.

Además de engordar la comunidad de Áñez y Camacho, el ejército de novatos creado en dos semanas han impulsado hasta 14 hashtags (etiquetas sobre las que pivotan las conversaciones en Twitter) críticos con Evo Morales y que niegan la existencia de un golpe de Estado, un lavado de cara dirigido al exterior de Bolivia, no a sus propios ciudadanos. Su estrategia es aumentar artificialmente el impacto de usuarios que, a pesar de contar con comunidades muy pequeñas y encontrase fuera de Bolivia, han visto cómo sus mensajes son compartidos miles e incluso decenas de miles de veces.

eldiario.es ha podido comprobar que se ha dado este caso en varios de los 14 hashtags críticos con Morales que se han reproducido en las últimas semanas. En el caso de #NoFueGolpeFueFraude por ejemplo, la publicación más compartida es la de Carito Eyzaguirre (@CaritoEyzaguir1), que según su cuenta de Instagram es una boliviana residente en Cascais (Francia). En Twitter creó su cuenta este mes de noviembre y a pesar de que el 11 de noviembre acumulaba en torno a un centenar de seguidores, vio como un tuit escrito ese día se compartía mil 800 veces.

El caso más llamativo es el que se ha dado en #EvoEsFraude, cuyo comentario más compartido corre a cargo del estudiante boliviano radicado en Barcelona Eduardo Baeza, que va camino de los 13 mil 500 retuits. Desde la ciudad condal, Baeza acusó a Morales de ser “jefe de un cartel de narcotráfico” relacionado con el cartel de Sinaloa, denuncia que fundamenta en el trabajo del periodista David Beriain, autor del documental Clandestino(Discovery). “Es falso, en el documental no se afirma eso”, aclara Beriain en conversación con eldiario.es.

“He repasado todos los guiones por si acaso había algún punto al que podían agarrarse para sustentar una acusación así –detalla el periodista un par de horas después de ser contactado por esta redacción– pero no se cita ni una sola vez a Evo Morales ni a Bolivia, ni siquiera en la voz en off”.

“Con esto no quiero decir ni una cosa ni la contraria sobre Morales, solo que es falso que el documental afirme eso”, continúa Beriain, cansado de que “unos y otros” empleen su trabajo sobre el narcotráfico “como arma arrojadiza” de propaganda política.

Este medio ha intentado ponerse en contacto por diferentes vías con Baeza, que no ha contestado a los requerimientos. A pesar de que creó su cuenta en 2014, ésta no tuvo ninguna actividad hasta el 11 de noviembre de 2019, día en que crea o comparte 26 contenidos. Su tuit con desinformación de Morales que se propagó por medio mundo fue publicado el 12.

DESINFORMACIÓN PROVENIENTE DE VENEZUELA

Las acusaciones de narcotráfico contra Morales se han distribuido en casi todas las conversaciones en las que ha actuado el ejército de nuevas cuentas que amplía el mensaje de los líderes opositores. Se apoya tanto en desinformación, como la que intenta utilizar el prestigio de David Beriain, como en mentiras fabricadas para atacar al líder indígena.

Uno de estos últimos se distribuyó con especial intensidad en los primeros días tras el golpe, mostrando a Morales rodeado de narcos como Pablo Escobar o Chapo Guzmán. Se trata de un montaje proveniente de Venezuela.

El rastreo de la imagen señala la cuenta de un usuario de ese país como foco de la desinformación. No obstante, según el análisis que ha facilitado a eldiario.es la investigadora Mariluz Congosto, investigadora de la Universidad Carlos III, el principal amplificador de la mentira fue el diputado opositor venezolano Henrique Salas, que la tomó poco después y masificó su impacto, logrando que se extendiera por varios países.

El resultado elaborado por la investigadora refrenda además el nulo peso de los usuarios bolivianos en la conversación y la importancia del discurso en el exterior en la narrativa general de los hechos que se suceden desde finales de octubre en Bolivia.