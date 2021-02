La campaña del Gobierno federal para ahorrar energía sabe a plagio de los años de Echeverría

No es la primera vez que se critica al Gobierno mexicano por copiar conceptos de campañas de años atrás

Sinembargo.MX

19/02/2021 | 08:35 AM

Ciudad de México.– La campaña del Gobierno de México para enfrentar la crisis de electricidad tiene un sabor a Luis Echeverría, ex Presidente con el que suele compararse a Andrés Manuel López Obrador. En los años 1970 se difundió el “Ayude un poco… aflojando un foco”. Ahora es “Apoya un poco, apaga un foco”. Las redes sociales son más jóvenes que aquella campaña. Pero la recordaron.

No es la primera vez que se critica al Gobierno mexicano por copiar conceptos de campañas de años atrás. Hace menos de un año, en mayo de 2020, fue duramente criticado por el “Cuenta hasta 10”, promocionales supuestamente para frenar la violencia familiar. El mismo “Cuenta hasta 10” que fue usado por Televisa dos décadas antes.

“Antes de que la violencia se apodere de ti, antes de que te enojes con tu pareja, antes de que te desesperes: cuenta, cuenta, cuenta. Cuenta hasta 10 y saca la bandera blanca de la paz”, se promocionó. Las críticas vinieron no sólo de usuarios de redes sino también de colectivas de mujeres.

Sobre esos promocionales, Jesús Ramírez Cuevas dijo: “La campaña ha venido desarrollándose en un diálogo con diferentes sectores y se vino afinando el mensaje. La campaña estaba preparada incluso con anticipación y justo en este diálogo se fue transformando para no estigmatizar y para no caer, digamos, en los clichés a los que estamos acostumbrados cuando se aborda el tema de las mujeres. Entonces por eso nos llevó unas semanas más darla a conocer. Y efectivamente, hay algunas escenas donde la protagonista es una mujer, pero también no olvidemos que hay violencia contra las niñas que se ejerce por parte de los adultos, sin importar el género, y también queríamos visibilizar esto”.

Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, afirmó que se invisibilizaban los derechos humanos de las mujeres y la responsabilidad de las autoridades gubernamentales. “Centra la solución en la esfera individual y esta además de respirar es llamar al 911, cuando el mismo Gobierno dice que no todas las llamadas son reales”.

Brujas del Mar, una colectiva, señaló: “Ay qué tontas, cómo no se nos ocurrió que la solución a esta crisis de violencia contra las mujeres siempre fue tan fácil como contar hasta diez”.

La campaña “Cuenta hasta 10” se canceló. De “Apoya un poco, apaga un foco” no se ha explicado aún nada.