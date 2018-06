La canción All you need is love, de Los Beatles, cumple 51 años - Noroeste

La canción All you need is love, de Los Beatles, cumple 51 años

El tema del cuarteto de Liverpool es un himno icónico; fue interpretado en vivo por primera vez en Our World, la primera transmisión satelital del mundo

Noroeste / Redacción

La canción All you need is love, de Los Beatles es en un himno icónico en el mundo que cumplió 51 años.

El tema, compuesto por John Lennon y Paul McCartney, fue interpretado en vivo por primera vez en Our World (la primera transmisión satelital del mundo), difundió el sitio lifeandstyle.mx.

All you need is love es una de las canciones más importantes del cuarteto de Liverpool y no sólo por su mensaje, sino por su historia, pues fue la primera canción que se transmitió en vivo vía satélite.

Esto sucedió en el año de 1967. Dos semanas antes del programa, Los Beatles se enteraron que por primera vez transmitirían en vivo. Se dice que Paul McCartney sugirió, por el poco tiempo que tenían, que cantaran Hello Goodbye, pero John Lennon dijo que mejor compusieran algo nuevo y George Harrison y Ringo Starr, apoyaron la noción.

Grabaron 33 tomas de la canción en los famosos estudios de Abbey Road y decidieron que la número 10 era la indicada. Otro dato importante, es que la transmisión, de dos horas y media, fue vista por más de 400 millones de personas en 24 países.

La banda no estuvo sola cuando tocaron el sencillo, tenían un pequeño público sentado en el suelo entre los que se encontraba Mick Jagger.