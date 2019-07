ALTAS TEMPERATURAS

La canícula no es un juego: Protección Civil

Eloy Ruiz exhorta a la ciudadanía a seguir recomendaciones

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ Eloy Ruiz Gastélum, director de Protección Civil Mazatlán, hace un llamado a la ciudadanía a no tomar como un juego el fenómeno de la canícula, que afecta a Sinaloa desde este viernes y durante los próximos 40 días, con temperaturas mayores a los 40 grado centígrados.

Además, exhortó a la ciudadanía para que siga las indicaciones de Protección Civil, y no exponerse a un golpe de calor, deshidratación, o enfermedades de la piel, dijo es importante mantenerse hidratado, no hacer ejercicio bajo los rayos del sol, usar ropa holgada, y asistir a los centros de salud a los primeros síntomas de deshidratación.

La gente debe evitar exponser a los rayos del sol de las 11:00 a las 17:00 horas.

“Definitivamente la canícula no se debe tomar como un juego, si bien Mazatlán no va ser de los municipios más afectados por este fenómeno si tendremos temperaturas por arriba de los 40 grados”, dijo Ruiz Gastélum.

Pareciera que hasta el Niño Dios tiene sed.

Dentro de las recomendaciones dijo no exponerse al sol entre las 11:00 y las 17 horas de día, pues en el transcurso de ese horario se tienen las más altas temperaron.

“La gente se debe hidratar bien, buscar bebidas con electrolitos, comer frutas de temporada, tomar mucha agua aunque el cuerpo no te la pida, aunque no tengas sed, evitar consumir refrescos, no hidratan de ninguna forma”, añadió.

Calor en Mazatlán

Al mediodía de este viernes la temperatura oscilaba estre los 35 y 38 grados centígrados, con una sensación térmica de hasta 40 grados. En un recorrido por el Centro y la zona costera del puerto se observó gente con sombrillas, cubriendo su cabeza con toallas, tomando agua, parados en la sombra.