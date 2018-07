La cantante Carolina Ross es incansable a la hora de trabajar para lograr sus sueños - Noroeste

La cantante Carolina Ross es incansable a la hora de trabajar para lograr sus sueños

Tras su éxito cantando covers en las redes sociales, la cantante culiacanense prepara su primer disco de canciones inéditas

Fernando Espinoza

El sueño de Carolina Ross de convertirse en un exitosa cantante se está cristalizando, empieza a dar conciertos en las principales ciudades del País, y está “cocinando” su primer disco con canciones inéditas.

La cantante culiacanense prácticamente nació con un micrófono en la mano, se ha presentado en escenarios de todos los tamaños, pero encontró en las redes sociales un público cautivo que la quiere, la sigue y está al pendiente de cada video musical que comparte. En Facebook, tiene una “familia” de más de 3 millones 700 mil seguidores, y su canal de Youtube tiene más de un millón 150 mil suscriptores.

La potente voz de esta joven de 22 años la llevó a conseguir el tercer puesto en La Voz México en 2013, de la mano, primero de David Bisbal y luego de Alejandra Guzmán. Fue una de las participantes favoritas, pero al terminar el reality no todo fue color de rosa.

“Me fue muy bien gracias a Dios, gané tercer lugar en ‘La Voz’, pero siempre lo digo, para mí el reto más grande fue levantarme después del programa. Estando ahí tienes una proyección nacional increíble, pero se acaba el programa y eres la misma persona de antes, o peor, y tienes que trabajarle. Todo mundo me preguntaba que si cuándo me iba a ir a una gira con Alejandra (Guzmán), o con David Bisbal, y pues ni tan siquiera me hablaban, sí tuvieron el bonito detalle de invitarme a un concierto los dos y para mí fue una experiencia muy bonita, y yo sé que no está en sus manos, pero fue todo, todo se acabó y comprendí que si quería lograr algo tenía que trabajar yo misma, nadie hace nada por ti”, compartió Carolina Ross en entrevista para Noroeste.

La meta a corto plazo de Carolina es que la firme una disquera de “las grandes”, aunque desde diciembre del 2016 forma parte de una pequeña disquera independiente sinaloense que se llama CIMA Music, de cuya mano de esta compañía su carrera ha empezado a despegar.

“Gracias a CIMA Musica fue que volví de entre las cenizas, la gente volvió a saber de mí”, comparte.

Cada oportunidad que ha llegado a manos de Carolina Ross la ha sabido aprovechar. Fue el caso de su encuentro con Espinoza Paz, quien la invitó a su propia compañía discográfica para empezar a producirle, sin embargo pasaron nueve meses y no se cristalizó ni un solo proyecto, por lo que tuvo que tomar la decisión de emigrar a la compañía en la que se encuentra.

“El proyecto con Espinoza Paz se quedó solamente en planes, estuve en Mazatlán como nueve meses, todo fueron planes y planes, nunca se lanzó nada. Yo le agradezco sus enseñanzas y consejos, se lo agradecí a él, es muy feo sentir incertidumbre, de no saber qué va a pasar, y que son cosas que no están en tus manos, fue cuando decidí darle una oportunidad a esta empresa”, explicó.

SU PRIMER TEMA ORIGINAL

Queriendo aprovechar el vacío que hay en cuanto a mujeres cantando con mariachi, Carolina Ross y su equipo de trabajo le apostaron a un tema inédito de la cantautora guasavense América Sierra. Tras el éxito que tuvo su cover de la canción “No me queda más” de Selena, quiso experimentar este nuevo género musical.

“Intentamos incursionar con mariachi con ‘Sencillamente’, y sí estuvo sonando en todo el País, y hasta llegó como al lugar 40 y tantos de las radios nacionales, pero no pasó más; y me di cuenta, mi fuerte es el pop, yo he cantado desde que estaba chiquita el pop, y la gente acepta mucho las baladas”, sentenció.

Así, a mediados de julio saldrá su primer tema inédito del género pop, y aunque aun no puede revelar el nombre y el compositor, los primeros días de julio grabará el video oficial del tema en Rosarito, Baja California.

CAROPETS

El amor que tiene por los animales llevó a Carolina Ross a iniciar un proyecto que llamó CaroPets, con él busca hogares para perros y gatos que no lo tienen, y afortunadamente ha funcionado bastante bien.

“Siempre estoy pendiente de las páginas e instituciones de adopción de Culiacán, y aunque al principio el proyecto nació para ayudar a una amiga a dar en adopción a unos gatitos que tenía, el proyecto fue creciendo y me mandaban gatos y perros y yo les buscaba una familia. Ahorita está un poco en pausa, no me han mandado, pero estoy lista para cualquier momento”, explicó.

El objetivo principal de este proyecto es fomentar la adopción y la esterilización de los perros y gatos. Por su parte, ella cuida de una perrita de nombre “Vika”, que es su mascota.

NUEVOS RETOS

Carolina se irá de gira por Estados Unidos abriéndole conciertos a unos cantantes consolidados, de quienes aún no puede revelar los nombres, pero que prometió muy pronto darlo a conocer en sus redes sociales. Además está por estrenar su primer disco de canciones inéditas, que incluye un tema del compositor mazatleco Iván Gámez, pero del que tampoco puede adelantar muchos detalles.

En agosto, se presentará en Guadalajara e irá a cantar también a Perú. Caro se dice fanática de Intocable, Banda MS y Grupo Pesado, y espera en algún momento compartir el escenario con ellos, no sería la primera vez que cantara con un artista consagrado, pues en su paso por “La Voz México” cantó junto a Lucero, Alejandra Guzmán, y David Bisbal.

Además, cada lunes saca un video casero en una dinámica que llama “Ross a piano”, en la que canta algún cover que le pide su “familia” como llama a sus seguidores.

ENAMORADA DE ULISES CHAIDEZ

A Carolina Ross le encantaría compartir micrófonos con su novio el cantante Ulises Chaidez, con el que tiene más de nueve meses de relación,

“Subí cover de una canción de él, grabé el tema ‘¿Por qué me enamoré?’. Lo vio y me escribió, o sea no tenía ni media hora que había subido el tema, yo no sabía quién era porque yo grababa y ni sabía quiénes eran. Empezamos a platicar, los dos trabajando, un día salimos y me cayó muy bien, y yo le caí muy bien, pero todo fue por un cover”, finalizó.