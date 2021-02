Entrevista

La cantante española Travis Birds quiere enamorar a México con su música

Tras años de trabajo constante, la cantautora logra que una de sus canciones fuera el tema de una serie original de Movistar+.

Fernando Espinoza

Travis Birds usa la música para enviar mensajes contundentes, junto a su guitarra hace composiciones en las que busca mostrarse, desde sus ideas hasta su forma de ver la vida. A estas composiciones se le suma una manera de cantar dulce, pero se adornan de videos que buscan despertar los sentidos de quien los ve.

La cantautora española se ha dedicado a la música desde los 19 años; sin pretender ser famosa o reconocida mundialmente las oportunidades han ido llegando solas, tanto que su sencillo titulado "Coyotes", fue elegida para musicalizar 'El Embarcadero', una serie de Movistar+.

"Fue una jugada del destino alucinante, porque fue porque subí un pedazo de la canción a Instagram, decidí por lo que sea subirla, y la persona que estaba dirigiendo parte de la serie lo vio, y le gustó para que fuera el tema principal de la serie El Embarcadero, por eso te digo que fue un golpe de suerte, como varias cosas que han pasado en mi carrera", dijo Travis Birds en entrevista por videoconferencia desde España para Noroeste.

En la entrevista, Travis aprovechó para promocionar su nuevo material, se trata de Las cinco disonantes, que se desprende de su más reciente disco La costa de los mosquitos, con la que busca cautivar y enamorar al público mexicano.

“Lo que se escucha de mi música es una mezcla de cosas muy distintas, yo tuve como muy buenas referencias por parte de mis padres, la verdad es que no hay músicos en mi familia, pero mis padres escuchaban música todo el tiempo. Y creo que en este disco se ve reflejado, hay un poquito de todos mis sentimientos, y un poquito de todo lo que he visto. Pensé en México porque es un país que me encanta, su folclor es fascinante, y quiero que mi música llegue a ustedes, aún no lo conozco pero sé que pronto estaré por allá", dijo Travis Birds.

Agregó que el video de Las cinco disonante fue dirigido por Paul Stein, y ya disponible en su canal Youtube. "Porque no bastan palabras para capturar esa vibrante experiencia casi cinematográfica. Una experiencia que nos emociona para saber cómo continúa este viaje al que nos invita", dijo sobre el video.

Sobre la pandemia por coronavirus dijo que al principio duró como tres semanas bloqueada, sin poder componer, solo encerrada, pero después se repuso y vio que en la cuarentena también se podían hacer proyectos, como fue el caso de este sencillo, y cuyo video se realizó con todos los protocolos de sanidad para evitar la propagación del coronavirus.

Adelantó que este 26 de febrero se estrena otro sencillo, Claro oscuro que también ha sido un reto, pues quiere entregarle a su público lo mejor, a pesar de las limitantes que pone la pandemia.