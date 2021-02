Continúan las denuncias

La cantante Lupita Castro denuncia que Vicente Fernández abusó de ella cuando era menor de edad

Revela su historia con “El Charro de Huentitán” sobre lo que pasó cuando era menor de edad y tenía 17 años

Noroeste / Redacción

10/02/2021 | 12:55 AM

Lupita Castro rompe el silencio de su historia y confiesa que Vicente Fernández abusó de ella sexualmente, luego de denunciar que la acosaba, incluso reveló que esto pasó cuando ella era menor de edad.

Hace unos días la cantante Lupita salió a hablar y no callar sobre su situación con Chente, sin embargo aunque lo acusó, no lo dijo todo hasta ahora que decidió revelar los detalles, ya que hizo una acusación muy grave contra el cantante ranchero.

Resulta que Lupita Castro habló en Un Nuevo Día para revelar su historia con “El Charro de Huentitán” pues debido a que dijo que había pasado “algo más” en su denuncia pública, ahora parece que ese “algo más” fue que acusó a Vicente Fernández de que abusó de ella cuando era menor de edad y tenía 17 años.

Según lo que contó, la cantante reveló que un día la invitó a comer porque se sentía solo, por lo que ella accedió, sin embargo reveló que no fueron a un restaurante sino a su cuarto, en donde cenaron y le invitó algo de tomar.

Aunque ella no quería, Lupita Castro confesó haberse tomado “medio vaso” con el que comenzó a sentirse mareada y luego de eso recuerda que veía a Chente cada vez más cerca de ella y aunque Lupita le decía que no y lo quitaba, Vicente Fernández no hizo caso y abusó de ella sexualmente.

“Sí me sentí mareada y ya no supe un poquito de mi, pero de repente ya lo veo más cerca y más fuerte y cuando le decía: ‘no, no, no’, él seguía y pues…”, contó Lupita Castro.

Con estas declaraciones, las cosas se le pueden complicar todavía más al cantante luego de la foto donde aparece tocando a una mujer indebidamente, pues Lupita Castro denunció con todas las palabras que Vicente Fernández abusó sexualmente de ella.